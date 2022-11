Für viele von uns beginnt die schönste Zeit im Jahr, wenn der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln durch die Straßen zieht und die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg beginnen.

Jeder Weihnachtsmarkt hat seinen eigenen Charme: Egal, ob man mit Freunden oder Kollegen einen Glühwein trinken möchten, mit den Liebsten durch die Gässchen der Budendörfer schlendern oder auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken sind. Wir zeigen euch, wo ihr genießen könnt - von heimeliger Schwarzwaldatmosphäre bis hin zum großen Lichtermeer.

Die großen Märkte in Baden-Württemberg

Stuttgart, Heidelberg oder Ulm: Mehrere Millionen Menschen kommen jedes Jahr auf die großen und bekannten Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg.

Freiburger Weihnachtsmarkt (21.11.-23.12.2019) Das vielfältige Kunsthandwerk, ein Stand mit Krippenfiguren in Lebensgröße und eine begehbare Kerzenwerkstatt, in der selbst Kerzen gezogen werden können - das sind nur ein paar Highlights in Freiburg. Und in der Weihnachtsbäckerei gibt's so manche Leckerei: die Kleinen können dort selber backen. Der Markt hat werktags zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr geöffnet, sonntags von 11:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Am 23.Dezember von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr. Tourismus Baden-Württemberg Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Heidelberger Weihnachtsmarkt (25.11.-22.12.2019): Überall in der Altstadt lädt der Heidelberger Weihnachtsmarkt mit seinen etwa 140 Buden zum Stöbern und Genießen ein. Zu bestaunen sind außerdem eine Weihnachtspyramide mit bekannten Heidelberger Figuren, ein antikes Karussell und das Haus des Weihnachtsmannes. Auf dem Kornmarkt steht das "Heidelberger Winterwäldchen" mit über 100 Tannen. Geöffnet ist Sonntag bis Freitag von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr, sowie samstags 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Heidelberg Marketing GmbH - Philipp Rothe Bild in Detailansicht öffnen Christkindlesmarkt Karlsruhe (26.11.-23.12.2019): Mit zahlreichen kunsthandwerklichen Ständen lockt der Karlsruher Christkindlesmarkt. Highlight: der "Fliegende Weihnachtsmann", der täglich um 17 Uhr und 19 Uhr mit seinem Rentier über den Friedrichsplatz schwebt. Nach seiner Landung verteilt er Geschenke an die jungen BesucherInnen. Auf der zentralen Bühne gibt es jeden Tag um 18.00 Uhr Live-Musik. Öffnungszeiten: So-Mi 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr und Do-Sa 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr. Roland Fraenkle -Bildstelle Stadt Karlsruhe Bild in Detailansicht öffnen Weihnachtsmarkt in Mannheim am Wasserturm (25.11.-23.12.2019): In der Quadratstadt kann man rund um den Wasserturm durch himmlische Gassen schlendern, wie die "Engelsgasse", den "Knecht-Ruprecht-Weg" oder den "Hirtenpfad". Mit 200 Ständen ist das Weihnachtsdorf sehr groß. Täglich um 18 Uhr sorgen Bläserensembles, Chöre, Tanzgruppen, Kindertheater und Freizeitkünstler auf der Bühne für weihnachtliches Flair. Der Markt ist täglich von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr geöffnet. Mannheimer Weihnachtsmarkt GmbH - Ulrich Hodapp Bild in Detailansicht öffnen Goldener Weihnachtsmarkt in Pforzheim (25.11.-22.12.2019): Rund 60 Händler präsentieren ihre Waren in - wie der Name schon sagt- gold geschmückten Ständen. Eine 20 Meter hohe Weihnachtspyramide erstrahlt ebenfalls in einem goldenen Kleid. Öffnungszeiten: Mo-Sa 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr und sonntags 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Stadt Pforzheim - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Weihnachtsmarkt in Reutlingen (27.11.-21.12.2019): Es weihnachtet rund um die Marienkirche, in der Fußgängerzone bis hin zum Albtorplatz: Dort kann man sich auf der Eisbahn aufs Glatteis führen oder sich Märchen erzählen lassen. Darüber hinaus gibt es einen Streichelzoo und verschiedene Köstlichkeiten aus aller Welt. Geöffnet ist montags bis samstags von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr, sonntags von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Markt-Werk-Stadt GmbH - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Stuttgarter Weihnachtsmarkt (27.11.-23.12.2019): 27 Tage geht der Weihnachtsmarkt der Superlative. Es ist der größte in Baden-Württemberg mit rund 280 Ständen, einer der ältesten im Land (seit dem 16. Jahrhundert) und mit drei bis vier Millionen Besuchern der Beliebteste. In diesem Jahr steht zum ersten Mal die angeblich größte Krippenpyramide (26,5 Meter) vor dem Kunstmuseum. Mit dabei ist auch ein Antik- und Sammlermarkt auf dem Karlsplatz, ein Kinder- und Märchenland und eine Krippe mit lebenden Tieren in der Sporerstraße neben der Markthalle. Kinder zwischen drei und zehn Jahren werden kostenlos im Stuttgarter Rathaus betreut. Der Weihnachtsmarkt ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Mo-Do 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Fr-Sa 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr und sonntags 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Bei der Langen Einkaufsnacht am 14.12. haben die Stände bis 22:30 Uhr geöffnet. in.Stuttgart - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Ulmer Weihnachtsmarkt (25.11.-22.12.2019): Das Münster ist die zauberhafte Kulisse für den Ulmer Weihnachtsmarkt. Das wissen rund eine Million Besucher Jahr für Jahr zu schätzen. Insgesamt 130 Buden laden im Herzen Ulms zum Bummeln ein. Für die Kinder gibt es im fantasievollen Märchenwald eine lebende Krippe mit echten Tieren. Die Stände haben täglich zwischen 10:00 Uhr und 20:30 Uhr geöffnet. Ulm Tourismus BW Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen

Die besonderen Märkte im Land

Weihnachtsmarkt ist nicht gleich Weihnachtsmarkt: Viele Weihnachtsmärkte haben ihre ganz spezielle und einzigartige Atmosphäre. Sei es das Schokoladenfestival in Tübingen, der Esslinger Mitteraltermarkt, der Altdeutsche Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen oder der Barock- Weihnachtsmarkt in Ludwigsburg.

Esslinger Mittelaltermarkt (22.11.-22.12.2022): Bereit für eine Zeitreise ins Mittelalter? In der zauberhaften Altstadt von Esslingen zeigen viele Handwerker alte Handwerkskunst: Zinngießer, Filzer, Schmied, Seiler, Korbflechter, Besenbinder oder Glasbläser. Händler sind in den kleinen Gässchen in historischen Gewändern unterwegs. Der Markt ist sonntags bis donnerstags von 11:00 Uhr bis 20:30 Uhr geöffnet, von 11:00 Uhr bis 21:30 Uhr an Freitagen und Samstagen. Am Letzten Markttag schließen die Stände um 20:30 Uhr. Esslingen Stadtmarketing und Tourismus GmbH - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Christkindelsmarkt in Baden-Baden (24.11.2022-06.01.2023): Über 100 Buden erwarten die Besucher auf dem Christkindelsmarkt. Vor dem Kurhaus gibt es eine illuminierte Märchenstraße zu bestaunen, eine Backstube für Kinder und eine lebende Krippe mit Esel, Lämmern und Schafen. Auf der Himmelsbühne gibt´s jeden Tag Live-Programm und montags ist "After Work Monday". Täglich von 11:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. An Heiligabend und Silvester 11:00 bis 15:00 Uhr, am Neujahrstag 13:00 bis 21:00 Uhr. Baden-Baden Kur & Tourismus GmbH - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen (am ersten, zweiten und dritten Adventswochende von Freitag bis Sonntag): Eine romantische und mittelalterliche Atmosphäre verspricht Bad Wimpfen auf seinem Altdeutschen Weihnachtsmarkt. Zu kaufen gibt es dort vor allem kunsthandwerkliche Ware. Auf die Kleinen wartet im weihnachtlich gestalteten Rathaus das Mockert's Kasperle Theater, in dem der Kasper und seine Freunde von Erlebnissen erzählen. Der Duft von würzigem Glühwein und gebrannten Mandeln, unzähligen Lichterketten und weihnachtlicher Musik bringen die Besucher in Weihnachtsstimmung. Öffnungszeiten: freitags 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr; samstags 11:00 Uhr bis 21:30 Uhr; sonntags 11:30 Uhr bis 20:00 Uhr Stadt Bad Wimpfen - Harald Raebiger Bild in Detailansicht öffnen Weihnachtsmarkt am See in Konstanz (24.11.-22.12.2022): Warum nicht den Weihnachtsmarkt auch auf den See erweitern - dachte sich die Stadt Konstanz - und tatsächlich: Auf dem Weihnachtsmarktschiff gibt es eine eigene kleine Budenstadt. Mehr Stände stehen in der historischen Altstadt. Der Weihnachtsmarkt öffnet täglich um 11:00 Uhr, die Buden schließen sonntags bis donnerstags um 20:00 Uhr, freitags und samstags um 21:30 Uhr. Imbiss- und Glühweinstände haben jeden Tag bis 21:30 geöffnet. Weihnachtsmarkt am See Konstanz - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt (22.11.-22.12.2022): Was das Blühende Barock im Sommer ist, ist der Barock-Weihnachtsmarkt im Winter. Die über 175 Stände sind wie eine Gartenanlage in der Barockzeit angeordnet, umrahmt von zwei Kirchen. Riesige Engel "beschützen" den Markt. Die Leckereien reichen von finnischem Honig bis hin zur orientalischen Falafel, von französischen Spezialitäten bis zu einem Lebkuchenbäcker. Öffnungszeiten: täglich von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr. Ludwigsburg - Tourismus BW - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen

Geheimtipps

Ein Weihnachtsmarkt muss nicht unbedingt groß sein: Es gibt auch viele kleine Märkte in Baden-Württemberg. Oft gehen sie nur ein paar Tage, überzeugen jedoch durch ihre besondere Kulisse und Stimmung. Wie beispielsweise Deutschlands höchstgelegener Weihnachtsmarkt in Schönwald. Vom Dorfplatz bis in die Straßen reihen sich bunte Stände aneinander, welche zum gemütlichen Bummeln einladen. Ein weiteres Highlight im Schwarzwald ist der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht bei Breitnau. Dort gibt es ein abwechslungsreiches Angebot von Speisen und Getränken, traditionelles Handwerk und weihnachtlicher Musik. Umrahmt wird der Markt von einem Eisenbahn-Viadukt und den Hängen des Schwarzwald.

Weihnachstmarkt in Altensteig im Kreis Calw (29.11.-01.12.2019): Der Altensteiger Weihnachtsmarkt lockt jedes Jahr viele Besucher in die historische Altstadt. An rund 70 Ständen gibt es Kulinarisches und Kunsthandwerk, dazu ein abwechslungsreiches musikalisches Rahmenprogramm. Freitag 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr; Samstag 14:00 Uhr - 22:00 Uhr; Sonntag 12:00 Uhr bis 19:00 Uhr. Stadt Altensteig - Karl Lang Bild in Detailansicht öffnen Weihnachts- und Mittelaltermarkt Vogtsburg-Burkheim, Kreis Breisgau Hochschwarzwald (29.11.-01.12.2019): Ein Lichtermeer mitten im Kaiserstuhl! Tausende Lichter leuchten in der mittelalterlichen Stadt zwischen den Fachwerk- und Patrizierhäusern. Gewandmeister, Kräuterfrauen, Hutmacher und andere Händler bieten ihre Waren beim mittelalterlichen Markt im Schlossgarten und Schloss an. An über 100 Ständen können die BesucherInnen nach einem Weihnachtsgeschenk stöbern oder weihnachtliche Leckereien naschen. Der Markt öffnet freitags um 16:00 Uhr, samstags um 14:00 Uhr und sonntags um 11:00 Uhr. Die Stände schließen freitags und samstags um 21:00 Uhr, am Sonntag um 20:00 Uhr. Gewerbeverein Vogtsburg - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Weihnachtsmarkt in Öhringen im Hohenlohekreis (erstes, zweites und drittes Adventswochende von Freitag bis Sonntag): Der Markt setzt auf die Spezialitäten der Region: Hohenloher Flammkuchen, Großenhainer Stollen, Rosenküchle oder auch Würzwein. BesucherInnen finden im Schlosskeller eine stimmungsvolle Weihnachtswelt mit Kunsthandwerkern, tollen Dekorationen und einer Musikecke. Im Blauen Saal des Schlosses gibt es für Eisenbahnfans eine riesige Modellbahnanlage zu bestaunen. Öffnungszeiten sind jeweils freitags von 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr, samstags von 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr und sonntags von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Stadt Öhringen - Pressestelle Bild in Detailansicht öffnen Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Hochschwarzwald (an allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag): In einzigartiger Atmosphäre im Höllental liegt dieser wildromantische Weihnachtsmarkt. Unter dem 40 Meter hohen Eisenbahnviadukt der Höllentalbahn in der Ravennaschlucht laden 40 Buden mit traditionellem Handwerk und regionalen Produkten zum Schlendern ein. Geöffnet ist freitags 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; samstags 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr und sonntags 13:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Hochschwarzwald Tourismus GmbH Bild in Detailansicht öffnen Rudersberger Adventswald im Rems-Murr-Kreis ( an allen Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag): Mächtige, funkelnde Tannen strecken sich zum Himmel und schaffen eine einzigartige Kulisse. Unter den ausladenden Ästen stattlicher Nadelbäume verwandelt sich der Alte Rathausplatz zu einem gemütlich-schummrigen Raum. Mit seiner ganz besonderen vorweihnachtlichen Stimmung und zauberhaften Atmosphäre lädt der schmucke Adventswald in der Rudersberger Ortsmitte zum Träumen und Genießen ein. Freitags öffnet das Wäldchen seine Pforten von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr, samstags von 16:00 Uhr bis 22:00 Uhr und sonntags von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr. picture-alliance / Reportdienste picture alliance - Benjamin Beyt Bild in Detailansicht öffnen

