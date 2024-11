Am Montag startet in Ulm der größte Weihnachtsmarkt der Region. Dieses Jahr gibt es 130 Buden auf dem Münsterplatz. Neben Glühweinstand und Feuerwurst sticht eine Bude besonders heraus.

Rund 130 Buden wird es in diesem Jahr auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt geben. Neben den klassischen Ständen mit Glühwein, Feuerwurst und Kunsthandwerk gibt es in diesem Jahr auch Neues, denn zehn Beschicker sind zum ersten Mal dabei - mit teils skurrilen Ideen.

Veranstalter Jürgen Eilts von der Ulm-Messe sagt zum Angebot auf dem Weihnachtsmarkt:

Zehn neue Weihnachtsmarkt-Beschicker: Bude mit "Secret Packs"

"Wir haben rund um das Thema Weihnachten alles dabei", sagt Jürgen Eilts vom Veranstalter, der Ulm-Messe, über das diesjährige Angebot. Neben klassischen Essensständen und Kunsthandwerk wird es am südlichen Münsterplatz wieder eine Eislaufbahn geben, die kostenlos benutzt werden kann. Schlittschuhe und Stützhilfen können gegen eine Gebühr ausgeliehen werden. Nebenan gibt es ein Kinderkarussell.

Unter den 130 Ständen gibt es in diesem Jahr auch zehn neue Beschicker. Ihr Sortiment passe laut Jürgen Eilts zwar in der Regel in das traditionelle Angebot. Neu ist aber zum Beispiel ein Stand mit sogenannten "Secret Packs". Das sind Pakete mit unbekanntem Inhalt, die ihren Empfänger entweder nie erreicht haben oder zurückgeschickt wurden. In einer ebenfalls neuen Bude werden Pilze in allen möglichen Variationen verkauft, zum Beispiel frittiert, gebraten oder als Suppe.

Eine Tasse Glühwein gibt's ab vier Euro

Beim Glühwein muss in diesem Jahr tief in die Tasche gegriffen werden: Eine Tasse gibt's erst ab vier Euro. "Eine Preisdeckelung gibt es in Ulm nicht", so Jürgen Eilts. Der Preis sei von der Qualität des Weins abhängig. Eine Ausnahme gibt es aber am 2. Dezember, weil dann der 40. Jahrestag des Weihnachtsmarkt ansteht. Eine Tasse Glühwein ist dann an den meisten Ständen in der Mittagszeit ab 2,50 Euro zu haben.

Weihnachtsmusik in Ulm trotz erhöhten GEMA-Gebühren

Trotz des Anstiegs der GEMA-Gebühren für weihnachtliche Musik wird es gleichviele Auftritte von Chören und Musikgruppen wie im vergangenen Jahr geben. "Die Gebühren berechnen sich nach der Gesamtfläche des Marktes. Früher war die Berechnungsgrundlage nur dort, wo man die Musik gehört hat", erklärt Eilts. „Wir lassen uns trotzdem nicht beirren. Wir haben 20 Liveauftritte im Portal des Ulmer Münsters." Auftreten werden zum Beispiel die St. Georgs Chorknaben und die Junge Bläserphilharmonie Ulm.

Was ist die GEMA? Die GEMA wurde 1947 gegründet und ist die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. In der Gesellschaft haben sich Komponisten, Liedtexter, Bearbeiter und Musikverleger zusammengeschlossen. Die GEMA kümmert sich darum, dass die Mitglieder ihr Geld bekommen, wenn deren urheberrechtlich geschützten Musikwerke genutzt werden, wenn beispielsweise Lieder im Radio gespielt werden. In Deutschland vertritt die GEMA etwa 90.000 Menschen aus dem Musik-Business.

Neues Konzept zur Sicherheit auf dem Ulmer Weihnachtsmarkt

Um die Sicherheit der erwarteten 800.000 Besucherinnen und Besucher zu gewährleisten, haben die Bürgerdienste der Stadt Ulm sowie die Polizei ein Sicherheitskonzept entwickelt. Diese beruhen auf den Erkenntnissen der vergangenen Jahre. Demnach sollen Günther Becker, dem Leiter des Polizeireviers Ulm-Mitte, beispielsweise Poller die Fahrzeugeinfahrten blockieren. Außerdem sei die Polizei sowohl in Uniform als auch in Zivilbekleidung am Markt unterwegs. Personelle Unterstützung bekommt die Ulmer Polizei von der Göppinger Bereitschaftspolizei.

Weihnachtsbaum mit 18.000 Lichtern

Der Weihnachtsbaum im Mittelpunkt des Weihnachtsmarktes steht bereits seit letzter Woche. Die 19 Meter hohe Tanne ist mit 18.000 Lichtern geschmückt. Daneben wird es wieder die traditionelle lebendige Krippe mit Eseln, Fohlen sowie Schafen und Lämmern geben.