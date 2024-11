Vor dem Ulmer Münster ist am Mittwoch der Weihnachtsbaum aufgestellt worden. Ein Tieflader und ein Kran waren dafür nötig. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt laufen.

Der Baum ist 19 Meter hoch, 2,8 Tonnen schwer und 50 bis 60 Jahre alt. Die Tanne wurde am Mittwochmittag in einer Kleingartenanlage in Ulm frisch geschlagen. Anschließend kam sie mit einem Tieflader auf den Münsterplatz. Beim Aufstellen half ein Kran.

Weihnachtsgefühl in Ulm

Für viele Ulmer ist das Aufstellen des Weihnachstbaumes vor dem Münster so etwas wie der Beginn des Weihnachtsgefühls. Die Tanne war an ihrem ursprünglichen Platz in der städtischen Kleingartenanlage zu groß geworden und hätte ohnehin gefällt werden müssen. Jetzt dient sie als Hingucker des 40. Weihnachtsmarktes in Ulm.

Die 19 Meter hohe Tanne ist frisch in einer Kleingartenanlage in Ulm geschlagen worden. Ein Tieflader transportierte sie in die Innenstadt. Jetzt kann der Weihnachtsmarkt kommen. SWR Frank Wiesner

Geschätzte 200 Schaulustige verfolgten die Aktion und fühlten sich an das Christbaum-Aufstellen daheim erinnert: Oft passt der Baum nicht in den Ständer und der Stamm muss nachbearbeitet werden. So auch in Ulm beim großen Baum. Obwohl die Tanne von den meisten Zuschauern als "sehr schlank" beschrieben wurde, war ihr Stamm zu dick. Mehrmals musste nachgesägt werden, ehe der Baum in die dafür vorgesehene Vertiefung im Münsterplatz passte.

Baumschmücken in rund 19 Meter Höhe: Der Weihnachtsbaum vor dem Ulmer Münster bekmmt rund 60 Lichterketten mit rund 1.300 Meter Länge und insgesamt etwa 8.000 LEDs. Das Schmücken dauert einen ganzen Tag. SWR

Weihnachtsmarkt Ulm beginnt am 25. November 2024

Innerhalb einer Stunde stand die Tanne. Verantwortlich für den Baum und die Aufstellaktion ist die Ulmer Messegesellschaft, die auch den Weihnachtsmarkt vor dem Münster organisiert. Schon das Aufstellen wurde zum Event: Es gab Punsch, Glühwein und Würstchen. Ab Donnerstag wird der Baum geschmückt - das dauert einen Tag. Das Aufbauen der Buden beginnt ebenfalls am Donnerstag und dauert eineinhalb Wochen. Der Weihnachtsmarkt in Ulm mit 130 Ständen beginnt dann am 25. November.

Auf dem Marktplatz in Schwäbisch Gmünd steht jetzt eine zwölf Meter hohe Nordmanntanne. Stadt Schwäbisch Gmünd

Nordmanntanne schmückt Marktplatz in Schwäbisch Gmünd

Auch den Marktplatz in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) schmückt seit Mittwoch eine zwölf Meter hohe Nordmanntanne. Der 2,5 Tonnen schwere Baum stammt von einem Privatgrundstück aus Waldstetten und wurde von Mitarbeitern des Baubetriebs aufgestellt. Bis Mariä Lichtmess am 2. Februar soll die Tanne auf dem Gmünder Marktplatz stehen. Der Gmünder Weihnachtsmarkt öffnet am Donnerstag, 28. November, seine Pforten und endet am Sonntag, 22. Dezember.