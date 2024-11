Bald ist wieder Advent. Mit Schlittschuhbahn, Glühwein-Pyramide, Burgweihnacht und Kerzenlicht erwarten uns dann schon die ersten Weihnachtsmärkte. Ein Überblick.

Der Duft von gebrannten Mandeln und Glühwein auf dem Marktplatz: Mit dem Advent beginnt die Weihnachtsmarkt-Zeit. In Reutlingen, Horb und Sigmaringen starten die ersten schon Ende November.

Weihnachtsmarkt Reutlingen mit Riesenrad und Glühwein Pyramide

Den Anfang macht der Reutlinger Weihnachtsmarkt . Los geht es am 27. November in der Altstadt und im Bürgerpark: mit Schlittschuhbahn, Riesenrad und lebensgroßer Krippe. Mitten auf dem Reutlinger Marktplatz soll es dieses Mal außer dem riesigen Christbaum auch eine Glühwein Pyramide geben.

Der Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist jeden Tag geöffnet, bis zum 22. Dezember. Der Weihnachtsmarkt im Bürgerpark mit seinen Lebkuchenhäusern und dem Riesenrad bleibt sogar bis Heilige Drei Könige.

In Reutlingen kann man sich den Weihnachtsmarkt von oben aus dem Riesenrad heraus angucken. Marktwerkstadt

In Horb (Kreis Freudenstadt) wird am ersten Adventswochenende der Flößerwasen in einen Weihnachtsmarkt verwandelt. Von Freitag bis Sonntag gibt es neben Feierlich-Adventlichem auch verschiedenste Angebote an Tanz-Aufführungen, Theater und Gesang.

In Freudenstadt kehrt der Weihnachtsmarkt auf den Marktplatz zurück

Vom 5. bis zum 15. Dezember öffnen in Freudenstadt zum ersten Mal seit 2019 auf dem Oberen Marktplatz wieder die Weihnachtsmarkthütten. Immer von Donnerstag bis Sonntag. Da gibt es nicht nur handgefertigten Weihnachtsschmuck und Raclette, Schupfnudeln und Crêpes, sondern beispielsweise auch den ersten Freudenstädter-Eisstock-Cup .

Bummeln und Schlemmen auf dem größten Marktplatz Deutschlands in Freudenstadt. Stadt Freudenstadt, Jürgen Schmitt

Bärenweihnacht in Bad Rippoldsau-Schapbach

Ein etwas anderes weihnachtliches Erlebnis bietet der Alternative Wolf- und Bärenpark in Bad Rippoldsau-Schapbach am 14. und 15. Dezember. Neben einem gewöhnlichen Weihnachtsmarkt gehört zur Bärenweihnacht nämlich auch eine Fackelwanderung durch den winterlichen Wolf- und Bärenpark.

Er wird sich nicht stören lassen von der Fackelwanderung zur Bärenweihnacht im Alternativen Wolf- und Bärenpark Schwarzwald. Alternativer Wolf- und Bärenpark Schwarzwald

Erstes Adventswochenende in Sigmaringen

Auch auf dem Karlsplatz in Sigmaringen öffnet der Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende seine Türen. Vom 29.11. bis zum 1.12. laden die festlich geschmückten Holzhütten zum adventlichen Bummeln ein.

Der Mariaberger Adventsmarkt lockt am 29. November mit frischen Waffeln und heißem Punsch. Der Klosterhof in Gammertingen-Mariaberg wird weihnachtlich dekoriert und viele Stände bieten unterschiedlichstes Selbstgemachtes aus der Region an. Auch eine Attraktion: die XXL-Bratwurst.

Vor dem Rathaus in Sigmaringen gibt es ab dem Nikolaustag wieder eine Schlittschuhbahn: SIG on ICE. G. Aipperspach

Weihnachtsmarkt in Rottweil

Vor historischer Kulisse können Besucherinnen und Besucher ab dem 5. Dezember über den Weihnachtsmarkt in Rottweil schlendern. Neben Kindertheater, Nachtwächter-Rundgang und Plätzchenbacken in der Kinderküche gibt es auch Jazz und Rockmusik für die Großen. Und auch der Nikolaus will sich blicken lassen. Der Weihnachtsmarkt in Rottweil ist bis einschließlich 15. Dezember täglich geöffnet.

Weihnachtsstimmung in Rottweil mit Fachwerkhäusern, Holzbuden und Karussell. Rottweiler Weihnachtsmarkt, Ralf Graner

"Königlicher Winterzauber" auf der Burg Hohenzollern

Besonders majestätisches Weihnachtsambiente können Besucherinnen und Besucher auf der Burg Hohenzollern ab dem 22. November erleben. Ein klassischer Weihnachtsmarkt ist es laut Veranstalter nicht, es kostet ja auch Eintritt. Glühwein gibt es aber natürlich. Eine Sonderausstellung im Innen- und Außenbereich der Burg zeigt das weihnachtliche Leben der Hoheiten noch bis zum 6. Januar.

Schoko-Bier und Schoko-Wein: chocolART in Tübingen

Zwar kein Weihnachtsmarkt, aber auch in der Adventszeit: Das Schokoladenfestival chocolART in Tübingen lockt seine Gäste mit allerlei Krimskrams aus Schokolade. Entdecken kann man nicht nur süße Pralinen aller möglicher Geschmacksrichtungen, sondern auch Schoko-Bier, Schoko-Glühwein und Handwerkskunst aus Schokolade. Vom 3. bis zum 8. Dezember schmückt das Schokofestival Tübingens Innenstadt. Eine Woche später wird es vom Tübinger Weihnachtsmarkt abgelöst.