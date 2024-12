Sie waren fest von einer GEMA-Rechnung von 5.000 Euro ausgegangen. Jetzt aber die Überraschung für die Betreiber des Weihnachtsmarkts Reutlingen: Die GEMA will rund 13.000 Euro.

Das Weihnachtsmarkt-Betreiberpaar Clemens und Vildana Vohrer ist am Dienstagmittag von einer völlig überarbeiteten Rechnung der GEMA überrascht worden: Sie sollen nicht die rund 5.000 Euro für die Livemusik auf der Bühne bezahlen - so stand es auf der ursprünglichen Rechnung im Oktober. Die neue Rechnung besagt: 650 Euro am Tag. Für die Dauer des Reutlinger Weihnachtsmarkts bei der Stadthalle bedeutet das 13.000 Euro.

Der Grund für die Preiserhöhung: Dieses Jahr berechnet die GEMA eine deutlich größere Fläche als letztes Jahr. "Das ist viel zu großflächig bemessen - unverhältnismäßig groß", sagte Vildana Vohrer dem SWR. Es würden auch die Toiletten, Rückseiten der Buden und die ganze Fläche um das Riesenrad berechnet.

Doch kein Bühnenauftritt auf dem Weihnachtsmarkt Reutlingen

Was tun, wenn die GEMA auf einmal mehr Gebühren verlangt? Auf den ersten Schreck hin haben Clemens und Vildana Vohrer sofort die Reißleine gezogen und allen Bands und Chören abgesagt. So hat es auch der "Reutlinger General-Anzeiger" berichtet. Ein jeweils fünfstelliger Betrag für den Bühnenaufbau, die Bands und Musikgruppen und dann auch noch für die GEMA, das sei finanziell nicht drin, sagte Clemens Vohrer dem SWR. Die Absage habe ihnen in der Seele weh getan.

Das zerstört die Kultur und Geselligkeit rund um die Weihnachtsmärkte bei uns. Die Bands und Kinderchöre sind die Benachteiligten.

Auf Ärger und Frust folgen kreative Lösungen

Zu ihrer schönen Überraschung haben den Vohrers einige Bands angeboten, sie könnten auch GEMA-freie Musik auf die Bühne bringen. "Die kennen die Misere schon und haben mit Verständnis reagiert", so Clemens Vohrer. So wollen sie es jetzt versuchen und modeln entsprechend das Musikprogramm um. Außerdem wird gestreamte Musik rund um Riesenrad und Weihnachtsbuden zu hören sein: für 50 Euro am Tag. Viel lieber wäre dem Betreiber-Ehepaar aber natürlich so viel Livemusik wie möglich gewesen.