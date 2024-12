Die chocolART, Deutschlands wohl größtes Schokoladenfestival, verwandelt die Tübinger Altstadt in ein Schoko-Wunderland

Süß und süßer, aber auch pikant, mit Chilli oder Pfeffer. Als kunstvoll gestaltetes Pralinchen, Törtchen oder Türmchen – oder ganz klassisch als Tafel: Vom Holzmarkt vor der Stiftskirche bis zum Marktplatz türmen sich an den Ständen links und rechts die schokoladigen Versuchungen: Die chocolART, die wohl größte Schokoladenmesse Deutschlands ist wieder da!

Noble Kreationen, noble Preise

Allerdings: Die exklusiven und ungewöhnlichen Süßigkeiten, nicht selten bio und fair gehandelt, haben ihren Preis. Süßes zu gesalzenen Preisen! Da geht es nicht um Masse, sondern um Klasse. Das Publikum wählt entsprechend bewusst, manche kaufen sich auch einfach nur eine einzige Praline. Im Trend dieses Jahr: die Praline nach Dubai-Art mit Pistazienfüllung. Eine kostet auf dem Tübinger Schokomarkt 1,80 Euro. Wer gleich eine ganze Tafel Dubai-Schokolade möchte, muss knapp 20 Euro auf den Tisch legen.

Mit dabei auch eine Kooperative aus Ecuador, die mit lokalen Kleinbauern zusammenarbeitet SWR Bertram Schwarz

Klassische Schokoladen-Tafeln sind rar auf der ChocolART. Die meisten kosten 5 Euro, es gibt aber auch 50-Gramm-Tafeln für 8.40 Euro. Der Kakao dafür kommt aus Venezuela. Der Schwerpunkt des Festivals mit zahlreichen Ständen und Aktionen liegt in diesem Jahr zum ersten Mal auf Lateinamerika, der ursprünglichen Heimat der Kakaopflanze.

Lichtershow auf Häusern in der Tübinger Altstadt währendi der chocolART SWR Katharina Kregel

Lichtershow am Abend

Spätestens in der Dämmerung gibt es dann auch was zu sehen - und zwar kostenlos: Denn dann gehen in der Altstadt die Lichter an. Dutzende Projektionen und Lichtobjekte verwandeln die Häuserfassaden in eine märchenhafte Kulisse. Genuss ganz ohne Kalorien! Die chocolART 2024 in Tübingen geht bis noch bis Sonntagabend.