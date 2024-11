Nur 1.000 Tafeln wurden bundesweit produziert, 100 davon werden am Freitag in Stuttgart verkauft. Dafür standen einige Schokoladen-Fans stundenlang in der Schlange.

Um Mitternacht hat schon der erste Fan sein Lager vor dem Schokoladen-Laden in der Calwer Straße aufgeschlagen, um am Freitagmorgen die erste Tafel der Dubai-Schokolade von Lindt zu kaufen. Bundesweit wurden laut Hersteller nur 1.000 Stück der speziellen Sorte mit Pistazien und Engelshaar produziert und nummeriert. In Berlin, Düsseldorf und Frankfurt hatte der Verkauf bereits zuvor für lange Schlangen gesorgt - am Freitag auch in Stuttgart.

Leon wartet bereits seit Mitternacht, um eine der Tafeln zu kaufen. SWR

Mehr Dubai-Schokoladen-Fans als Tafeln?

Knapp eine Stunde bevor der Laden seine Türen in Stuttgart geöffnet hat, zählte die Schlage schon mehr Menschen als es vermutlich Tafeln zu kaufen geben wird. Später sind sogar 180 Neugierige im Laden. Einige Fans der Dubai-Schokoladen könnten also leer ausgehen. Im Internet tauchen die ersten Tafeln bereits zum Ersteigern auf - an den eigentlichen Preis von 14,99 Euro wird dort gut und gerne noch eine Null drangehängt.