Wir haben jetzt nicht mehr nur Weihnachten und Ostern. Wir haben jetzt auch noch Dubai.

Bekannt durch TikTok: Hype um die Dubai-Schokolade

Zwar gibt es die Dubai-Schokolade schon seit 2021, richtig bekannt wird sie aber erst in diesem Jahr. Auf TikTok bricht ein regelrechter Hype aus. In ihrer Geburtsstadt kostet die Tafel rund 17 Euro. Jan aus Mannheim verkauft das Schokoladen-Gold für knappe 10 Euro. Die Dubai-Schokolade besteht aus Pistaziencreme, Engelshaar, Sesammus und Vollmilchschokolade. Das Engelshaar, auch Kadayif genannt, verleiht der Schokolade den typischen knusprigen Biss: „Das hat sich erwiesen, dass es am knackigsten, am schönsten wird, wenn man es in der Pfanne röstet“, so Jan.

Virale Dubai-Schokolade fordert Jans Improvisationstalent

In seinem Geschäft bietet der Chocolatier sogar zwei Sorten der beliebten Süßigkeit an. Eigentlich aus der Not heraus, wie er erzählt: „Weil wir die Pistazien nicht bekommen haben. Wir haben gesagt: Lass doch eine Sorte mit Nougat machen“. In Mannheim betreibt Jan zwei Schokoladengeschäfte in 5. Generation. In seiner Chocolaterie legt er viel Wert auf Handarbeit. Mit einer Walze stellt er die Pistaziencreme selbst her, von Hand befüllt er die Schokoladenformen.

„Jeden Tag Dubai“: die Schokolade als attraktives Produkt

Anders als seine Kundschaft, wird Jan nicht durch TikTok auf die Dubai-Schokolade aufmerksam. Stattdessen benötigt ein Bekannter 300 Tafeln für ein Event. „Natürlich, machen wir auch“, sichert Jan zu. Innerhalb von zwei Wochen produziert der Mannheimer rund 350 Tafeln der viralen Schokolade. Die Tafeln, die übrig bleiben, platziert er in seinem Schaufenster. Die Nachfrage war so hoch, dass sein Schokoladen-Geschäft anfangs mit der Produktion gar nicht hinterherkommt: „Dann haben wir gemerkt, es ist recht attraktiv, dieses Produkt zu produzieren. Seither machen wir es jeden Tag: Samstag, Sonntag, Montag – jeden Tag machen wir Dubai.“