Mina – besser bekannt unter ihrem Künstlernamen „Miss Mi“ – ist Deutschlands erfolgreichste ASMR-Künstlerin. Allein auf TikTok folgen ihr fast vier Millionen Menschen. ASMR steht für „Autonomous Sensory Meridian Response“ und meint das kribbelnde Gefühl auf der Haut, das bei manchen Menschen entsteht, wenn man etwas Angenehmes wie das Knacken von Luftpolsterfolie hört. Viel Forschung zu ASMR gibt es noch nicht. Aber die leisen Geräusche sollen ein Gefühl von Verbundenheit und Sicherheit erzeugen und bei manchen auch den Puls senken.

Mina bekam ihr erstes ASMR-Video auf der Arbeit von einem Kollegen gezeigt. „Ich war eigentlich direkt hin und weg davon“, erinnert sich die Wahl-Mainzerin. Schließlich begann sie, ihre eigenen Videos zu drehen und auf TikTok hochzuladen. Die Zuschauerzahlen wuchsen rasch – und aus dem Hobby wurde bald mehr: Über Werbeeinnahmen verdiente Mina das erste Geld und kündigte schließlich ihren sicheren Bürojob. In ihren Videos will „Miss Mi“ ihren Zuschauerinnen und Zuschauern dabei helfen, sich zu entspannen:

„Man bekommt so ein Stück Geborgenheit, kann alles andere vergessen und einfach mal durchatmen vom ganzen Alltag. Meine Zuschauer lieben das total.“

Für ihre Videos nutzt Mina verschiedenste Gegenstände, um die sanften Geräusche zu erzeugen. Stahlwolle, die sie in ihren Händen reibt, soll zum Beispiel so klingen wie eine Bürste, die durch Haare streicht.

Auch wenn manche Menschen in ihrem Umfeld nichts mit ihren Videos anfangen konnten und sich von ihr abwandten, blieb Mina ihrer Leidenschaft treu: „Jeder darf das toll finden, was man möchte. Solange man einen für das, was man macht, akzeptiert.“ Wenn Mina von ihren Followern auf der Straße erkannt und angesprochen wird, macht sie das „mega, mega glücklich“ und sie weiß: „Dafür mache ich das.“