Wir waren erst mal die besten Freunde. Der eine weiß, wie der andere tickt. Und als wir dann gewusst haben, wer der andere ist, haben wir uns verliebt.

Die beiden sind Anfang 20, als sie sich verloben. „Beim Chinesen, all you can eat”, wie David erklärt. Und Damian ergänzt: „Ein Büfett! Aber das war damals noch fancy und new.“

Heiraten wegen Sicherheit und Erbschaft

Die Verlobung beginnt zwischen Ente und Erdnusssauce – und dauert. Und dauert. Und dauert. „Und dann ging die Zeit so schnell rum. Und jetzt wollten wir das endlich mal weiter angehen“, sagt Damian. „Auch, dass wir füreinander sorgen können, offiziell. Füreinander bestimmen können, wenn jetzt der eine mal nicht kann.“ Und David ergänzt: „Oder wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin, will ich ja auch, dass das, was ich besitze, an den Damian geht. Das muss man ja auch irgendwo festhalten und dafür ist die Ehe das Beste.“

Heiraten aus Liebe

„Und es ist halt auch ein bisschen romantisch“, findet Damian. „Es gibt so viele Hochzeiten ... das ist auch das, was mich die ganze Zeit ein bisschen abgeschreckt hat. Es muss ja nicht immer Kaffee und Kuchen sein und viel Geld ausgeben. Das war nicht unsere Art von Romantik.“ Beide wollen eine ganz zwanglose Hochzeit.