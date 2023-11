Liam fing in der Pandemie an, lustige Videos über die Unterschiede zwischen Deutschland und England zu machen. Mit großem Erfolg.

In Germany we don’t say: ‚We missed the train‘. We say: ‚Sehr geehrte Fahrgäste, der Zug nach Frankfurt Hauptbahnhof fällt heute leider aus.‘

Solche Stereotypen verpackt der gebürtige Brite Liam in seinen humorvollen Videos und ist damit in den sozialen Medien ziemlich erfolgreich: Der 27-Jährige hat auf TikTok eine Fanbase von über zwei Millionen Followern und auf Instagram von über 1,7 Millionen.

Liebe statt Basketball-Bundesliga (BBL)

Geplant war das nicht. Liam ist ehemaliger Profi-Basketballer und kam 2014 wegen seiner Sportkarriere nach Deutschland. Hier hat er sich in eine Deutsche verliebt, geheiratet und für die deutsche Staatsbürgerschaft entschieden.

Um neben dem Basketball ein zweites Standbein aufzubauen, fing er an, TikTok-Videos zu drehen. „Ich habe mit Fitnesscontent angefangen, leider hat das nicht funktioniert.“ Also überlegte er weiter. Beim Spaziergang im Wald kam ihm spontan eine Idee: „Ich erinnerte mich an den Spruch ‚In Germany we don`t say…‘, der schon länger im Netz verwendet wurde und überlegte mir, wie ich das für TikTok neu umsetzen kann.“ – der Beginn einer Erfolgsgeschichte.

UK vs. Germany – auf TikTok und Instagram

Liam feiert in seinen Videos die deutsch-britischen Unterschiede und nimmt die deutsche Kultur auf die Schippe. Dabei bedient er sich bei allen Witzen und Klischees, die er über Deutsche gehört hat.

Viel selbst erlebt hat er davon eigentlich nicht. „Wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht, wie ich auf die Ideen komme.“ Denn am liebsten ist der schüchterne Ex-Brite zu Hause, wo er mit seiner Frau die Ruhe auf dem Dorf genießt.

Mittlerweile hat Liam seine Sport-Karriere beendet und arbeitet Vollzeit an seinen Videos. Wenn er an die Zukunft denkt, träumt er von einer eigenen kleinen Show und will demnächst auch längere Videos produzieren. „Ich weiß, dass TikTok-Hypes auch vorbei gehen können.“