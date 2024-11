per Mail teilen

Weihnachtszeit ist Weihnachtsmarktzeit - mit Glühwein, Punsch, hunderten Ständen und zigtausenden Lichtern. Gengenbach, Colmar oder Lörrach - unsere Tipps für Südbaden.

Rund 155 Stände gibt es in diesem Jahr beim Weihnachtsmarkt in Basel auf dem Barfüsserplatz und auf dem Münsterplatz. Ein beliebter Treffpunkt ist die gut 13 Meter hohe Weihnachtspyramide auf dem Barfüsserplatz.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Basel 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 28. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 20:30 Uhr, Ausnahmen: 23.12. bis 20 Uhr (Barfüsserplatz), 23.12. bis 18 Uhr (Münsterplatz)

Auch Colmar lockt jedes Jahr tausende Besucherinnen und Besucher zur Weihnachtszeit in die Stadt im Elsass. Auf insgesamt sechs Weihnachtsmärkten können sie durch die wunderschönen Gassen schlendern, verschiedene Spezialitäten probieren und die 180 Aussteller anschauen. Im Viertel Klein-Venedig gibt es außerdem einen speziellen Kinderweihnachtsmarkt mit Karussell, mechanischer Krippe und Briefkasten für den Weihnachtsmann.

Alle Infos zu den Weihnachtsmärkten in Colmar 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 26. November bis 29. Dezember

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 11 bis 19 Uhr, Freitag bis Sonntag 10 bis 20 Uhr, Ausnahmen: 24.12.: 11 bis 17 Uhr, 25.12.: 11 bis 19 Uhr, 26.12.: 11 bis 19 Uhr

Bummeln, Glühwein trinken oder Schlittschuhlaufen - alles möglich in der Weihnachtszeit in Emmendingen. Für die passende Atmosphäre sorgen 50 Christbäume, die in der gesamten Innenstadt aufgestellt werden.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Emmendingen 2024 im Überblick:

Weihnachtsmarkt: 28. November bis 23. Dezember, Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 20 Uhr

Marktplatz mit Eisbahn: 28. November bis 6. Januar, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 14 bis 20 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage und in den Ferien von 11 bis 20 Uhr

Im vergangenen Jahr feierte der Freiburger Weihnachtsmarkt sein 50-jähriges Bestehen. Die Tradition reicht allerdings schon bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals gab es einen Christkindlmarkt am Münsterplatz. Kinder konnten sich zum Beispiel am 6. Dezember vom Nikolaus beschenken lassen. Weiter können sie bei der Weihnachtsbäckerei mitmachen oder selbst Kerzen ziehen. Ansonsten gibt es an mehr als 120 Marktständen Kunsthandwerk und Leckereien.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Freiburg 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 21. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 20:30 Uhr, sonntags 11:30 bis 19:30 Uhr, Ausnahmen: 21.11.: 14 bis 20:30 Uhr, 24.11.: 13 bis 19:30 Uhr, 27.11.: 10 bis 19:30 Uhr

Das Rathaus in Gengenbach im Schwarzwald verwandelt sich in der Adventszeit mit seinen 24 Fenstern in das weltgrößte Adventskalenderhaus. Vom 30. November bis zum 23. Dezember wird täglich um 18 Uhr ein Fenster geöffnet. Weltbekannte Künstler wie Marc Chagall und Andy Warhol verwandelten das Rathaus mit ihren Werken zu einem einmaligen Wintermärchen. Dieses Jahr werden paradiesische Bilder von dem deutschen Illustratoren Olaf Hajek präsentiert. Zusätzlich gibt es ab dem 29. November den Adventsmarkt mit verschiedenen Ständen und stimmungsvoller Beleuchtung.

Alle Infos zum Adventsmarkt in Gengenbach im Schwarzwald 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 29. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags 12 bis 20 Uhr

Gleich doppelt festlich: der Weihnachtsmarkt der Kunsthandwerker im Malteserschloss in Heitersheim. Dieses Jahr findet der Markt zum ersten Mal im vorderen Hof und der Scheune statt. Vielfältige und liebevolle Produkte des Kunsthandwerks stehen aus und zum Verkauf. Für Erwachsene kostet der Eintritt 2,50 Euro.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Heitersheim 2025 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 15. Dezember

Öffnungszeiten: 11 bis 19 Uhr

Wieso nicht mal in der Weihnachtszeit eine Ausstellung mit Kuckucksuhren besuchen? Oder sich auf einer Rollschuhbahn verausgaben, bevor man sich den Magen vollschlägt? Beide Optionen bietet der Offenburger Weihnachtsmarkt. Auch im Angebot: ein täglich wechselndes Musikprogramm und Wasserspiele im Vinzentiusgarten.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in Offenburg 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 21. November bis 23. Dezember

Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 21 Uhr

Der Weihnachtsmarkt in Offenburg lohnt einen Besuch. SWR Paulina Flad

Zwischen bewaldeten Hügeln und dem gut 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn leuchtet traditionell der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht bei Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Es gibt Kunsthandwerk und Schwarzwälder Spezialitäten. Einzig: Der Weihnachtsmarkt ist schon lange vor Beginn komplett ausverkauft - zum ersten Mal.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 22. und 23. November, 29. November bis 1. Dezember, 6. bis 8. Dezember, 13. bis 15. Dezember

Öffnungszeiten: Freitags 15 bis 21 Uhr, samstags 14 bis 21 Uhr, sonntags 14 bis 20 Uhr

Hier gibt es all die Köstlichkeiten, auf die Zöliakie-Betroffene im Alltag oft verzichten müssen: von traditionellen Weihnachtsleckereien wie Lebkuchen über Waffeln bis hin zu deftigen Spezialitäten wie Flammkuchen oder Maultaschen. Rund zwei Dutzend Aussteller kommen zum glutenfreien Weihnachtsmarkt im Fachwerkdorf Sasbachwalden.

Alle Infos zum glutenfreien Weihnachtsmarkt in Sasbachwalden 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 29. November bis 01. Dezember und 07. und 08. Dezember

Öffnungszeiten: am 29. November von 14 bis 21 Uhr, am 30. November von 10 bis 21 Uhr, am 1. und 8. Dezember von 10 bis 18 Uhr und am 7. Dezember von 11 bis 21 Uhr

Nicht mehr weihnachtliche, dafür aber winterliche Atmosphäre gibt es am letzten Dezember-Wochenende auf dem Kirchplatz in Schluchsee. Schon die Anreise kann hier zum Erlebnis werden - mit der historischen Dampflok der Dreiseenbahn zwischen Titisee und Schluchsee.

Alle Infos zum Wintermarkt in Schluchsee 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 28. bis 30. Dezember

Öffnungszeiten: an allen drei Tagen von 11 bis 21 Uhr

Neben dem Dom mit der drittgrößten Kuppel Europas funkelt und duftet es am zweiten und dritten Adventswochenende in St. Blasien (Kreis Waldshut). An mehr als 60 Marktständen können Besucherinnen und Besucher nach Geschenken stöbern oder ein Glas Glühwein trinken.

Alle Infos zum Weihnachtsmarkt in St. Blasien 2024 im Überblick

Veranstaltungszeitraum: 6. bis 8. Dezember und 13. bis 15. Dezember

Öffnungszeiten: jeweils Freitag, 16 bis 21 Uhr, Samstag, 11 bis 21 Uhr, und Sonntag, 11 bis 18 Uhr

Der Straßburger Weihnachtsmarkt im Elsass zieht jährlich rund zwei Millionen Besucher an und ist auch bei deutschen Weihnachtsmarktfans sehr beliebt. Angebote gibt es an mehr als 300 Ständen mitten in der Altstadt.

Alle Infos zum Straßburger Weihnachtsmarkt 2024 im Überblick:

Veranstaltungszeitraum: 27. November bis 27. Dezember

Öffnungszeiten: täglich 11:30 bis 21 Uhr, Ausnahme: 24. und 25.12.: 11:30 bis 18 Uhr

Der Straßburger Weihnachtsmarkt ist jedes Jahr ein Besuchermagnet. SWR

Seit 20 Jahren leuchten Millionen Lichter kurz nach Heiligabend an Deutschlands höchstem Wasserfall, und mit ihnen die Augen der Besucherinnen und Besucher. Der Triberger Weihnachtszauber findet 2024 zum letzten Mal statt. Zum Finale wartet die Veranstaltung unter anderem mit Feuershows, Gospelchor, Kinderprogramm und Feuerwerk auf.

Alles Infos zum Triberger Weihnachtszauber 2024 im Überblick: