Hi, ich bin Philipp Pfäfflin und arbeite als Redakteur im Studio Stuttgart. Was war die Woche bei uns in der Region wichtig? Ich habe euch ein paar Themen zusammen gestellt.

In Baden-Württemberg ist tanzen an Karfreitag eigentlich verboten. In Stuttgart-Wangen gibt es aber eine Ausnahme von der Regelung. (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Franziska Kraufmann

Tanzverbot an Karfreitag - ist das noch zeitgemäß? Nicht einmal die Hälfte aller Menschen in Deutschland ist noch in der Kirche - haben wir es also mit staatlicher Bevormundung zu tun? Das findet zumindest die humanistische Giordano-Bruno-Stiftung und lädt ein zur "Heidenspaß-Party" im LKA Longhorn in Stuttgart-Wangen. Warum auf dieser Veranstaltung getanzt werden darf, was sonst in Baden-Württemberg eigentlich an Karfreitag verboten ist - das wollten wir von der Stadt Stuttgart wissen. Die Begründung: Weil vor dem Tanz über die Ziele der Stiftung, die sich für die Trennung von Staat und Kirche einsetzt, gesprochen wird. Die Veranstaltung diene also der "Meinungskundgabe zu den feiertagsrechtlichen Vorgaben". Hmm, dass um die Uhrzeit wohl kaum schon jemand da sein wird und die meisten erst später zum Tanzen kommen wollen - geschenkt.

"Wir brauchen Respekt vor dem Bekenntnis des anderen", sagt Stadtdekan Christian Hermes. Das gelte auch für das Judentum und den Islam. SWR

Interessant ist aber auch, was Stadtdekan Christian Hermes uns im Zusammenhang mit Leuten, die gegen ein Tanzverbot kämpfen, erzählt hat. Diese hätten in den vergangenen Jahren an Karfreitag Musikboxen vor seiner Kirche laut aufgedreht und damit den Gottesdienst massiv gestört. Der katholische Stadtdekan findet: "Da hört der Spaß für mich auf." Ob jemand aber in irgendeinem Club an Karfreitag "herumhoppelt", dass mache ihm überhaupt keine Probleme.

Am Dienstagmorgen verdichteten sich die Hinweise, dass Michael Ballweg aus der Untersuchungshaft freikommen wird. Und tatsächlich: Kurze Zeit später verließ der Gründer der "Querdenken"-Bewegung das Gefängnis Stuttgart-Stammheim. Ist er also unschuldig? Saß er zu Unrecht im Gefängnis? War das jetzt ein Freispruch? Wenn man nur die Bilder angeschaut hat, wie Ballweg fröhlich winkend das Gefängnis verlässt, konnte man diesen Eindruck gewinnen. Doch noch hat das Gerichtsverfahren gegen ihn gar nicht angefangen. Warum er nach neun Monaten trotzdem aus der U-Haft freikam, haben wir für euch zusammengefasst:

Ungeachtet des ausstehenden Prozesses plant Ballweg offenbar, weiter politisch aktiv zu sein. Im Interview mit dem SWR hat er angekündigt, weiter Demonstrationen und Kundgebungen organisieren zu wollen. So wolle er sich für Frieden und Freiheit einsetzen. Waffenlieferung an die Ukraine lehne er ab. Auch eine Zusammenarbeit mit Klimaaktivistinnen und -aktivisten könne er sich vorstellen, so Ballweg am Mittwoch. Die scheinen aber kein Interesse zu haben. Carla Rochel, Sprecherin der "Letzten Generation", sagte uns am Donnerstag: "Wir arbeiten selbstverständlich nicht mit der 'Querdenken'-Bewegung zusammen, die rechten und verschwörungstheoretischen Kreisen zuzuordnen ist."

Der Neue beim VfB Stuttgart: Sebastian Hoeneß. Er hat Bruno Labbadia als Trainer beim VfB Stuttgart abgelöst und ist damit schon der vierte Trainer in der laufenden Saison. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Daniel Löb

Schon wieder! Der VfB hat einen neuen Trainer, den vierten in dieser Saison. Bruno Labbadia ist Geschichte, jetzt soll es Sebastian Hoeneß richten. Beim DFB-Pokal-Spiel hat es ja schon mal geklappt. Der VfB ist im Halbfinale - was nicht einmal die Bayern geschafft haben. Läuft also, könnte man meinen. Doch wenn man fair ist, muss man auch festhalten: Das erste Spiel hat der VfB unter Trainer Pellegrino Matarazzo gewonnen, das zweite mit Interimstrainer Michael Wimmer, das dritte Bruno Labbadia und das Viertelfinale jetzt eben Sebastian Hoeneß. Ein Schelm, wer jetzt meint, für den Halbfinalsieg müsste ein fünfter Trainer her.

Spannender sind aber eigentlich all die anderen Fragen: Warum muss immer der Trainer den Kopf hinhalten, wenn es auf dem Platz nicht läuft? Kann der VfB überhaupt noch die Wende schaffen und damit den Klassenerhalt? Und kann es sich der Verein finanziell leisten, immer neue Trainer zu engagieren?

