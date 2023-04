17 Menschen in einem Auto! Anscheinend geht das. Die Polizei hat in der Nähe des Stuttgarter Flughafens einen Wagen gestoppt in dem sechs Erwachsene, sechs Jugendliche und fünf Kinder saßen.

Die Polizei hat im Bereich des Stuttgarter Flughafens einen Wagen angehalten, in dem 17 Menschen saßen. Es waren sechs Erwachsene, sechs Jugendliche und zudem fünf Kinder an Bord - vom sieben Monate alten Säugling bis zum Sechsjährigen. Nach Angaben der Polizei sei fünf Menschen die Weiterfahrt gestattet worden, nachdem Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten ausgesprochen wurden. "Die restlichen Personen begaben sich zum nahe gelegenen Busbahnhof", hieß es. Kinder im Kofferraum des Autos Zeugen hatten am Freitagnachmittag in Filderstadt (Landkreis Esslingen) die Polizei wegen des Autos alarmiert. Grund: Auf der Rücksitzbank saßen auffällig viele Menschen und im Kofferraum befanden sich mehrere Kinder.