Große Aufregung in der Realschule am Klostergarten in Sindelfingen (Kreis Böblingen): Wegen eines Amokalarms am Dienstag wurde die Schule abgesperrt. Am Ende gab die Polizei Entwarnung.

Ein Amokalarm in Sindelfingen hat am Dienstag einen Großeinsatz ausgelöst. In der Realschule am Klostergarten in Sindelfingen schlossen sich mehrere Klassen mit ihren Lehrkräften sicherheitshalber in den Unterrichtsräumen ein, während Polizisten das Gebäude durchsuchten. Nach Angaben der Polizei entpuppte sich die Alarmierung als Fehlalarm - vermutlich wegen eines technischen Defekts.

Polizisten durchsuchen Schule in Sindelfingen

Gegen 14:40 Uhr am Dienstag war in der Schule der Amokalarm losgegangen. Nach Angaben der Polizei sperrten viele Einsatzkräfte den Bereich um die Schule weiträumig ab. Zu diesem Zeitpunkt waren noch rund 100 Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte im Gebäude. Laut Polizei sei bereits früh klar gewesen, dass es sich um einen Fehlalarm handeln könnte. Dennoch seien die Schule und die Sporthalle durchsucht worden. Später seien die Klassen von der Polizei nach draußen auf einen Parkplatz gebracht und dort von den Eltern in Empfang genommen worden.

Keine Straftat, keine Gefahrenlage

Die Sindelfinger Stadtverwaltung, die Feuerwehr, der leitende Notarzt, die Integrierte Leitstelle sowie der Rettungsdienst waren laut Polizei im ständigen Austausch. Am Ende war den Behörden zufolge klar: Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat und es habe keine Gefahrenlage gegeben. Es wird vermutet, dass ein technischer Defekt im Bereich der Alarmanlage für den Fehlalarm verantwortlich ist. Dazu gibt es noch Ermitllungen. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz beendet.