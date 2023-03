Wie Solidarität nach der Explosion in Stuttgart gewachsen ist und was die KI ChatGPT über die Region weiß - das und mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Stuttgart.

Hi, wir sind Kerstin Rudat und Katharina Kurtz und arbeiten als Redakteurinnen im Studio Stuttgart. Wir haben für euch auf die Woche zurückgeschaut. Das hier war in der Region Stuttgart wichtig:

Es ist eine überwältigende Hilfsbereitschaft entstanden, nachdem Anfang der Woche in der Stuttgarter Köllestraße ein Doppelhaus explodiert ist. Mehrere Familien haben auf einen Schlag ihr Zuhause verloren, eine von ihnen trauert außerdem um ihre Oma, die mit im Haus gewohnt hat und gestorben ist. Allein in zwei privaten Spendenaktionen sind knapp 40.000 Euro Soforthilfe zusammengekommen.

Es ist immer noch nicht offiziell klar, warum es zu dem Unglück kam. Weiterhin liegt jedoch die Vermutung nahe, dass es Gas war. Ein Experte erklärt, dass er Gasheizungen dennoch für sicher hält. Hier steht, was ihr sonst noch für den Brandschutz tun könnt, denn es kann in Haus oder Wohnung ja auch mal einen Brand oder Wasserschaden geben. Und wer zahlt dann was? Wir haben hier mal Versicherungen fürs eigene Haus oder die eigene Wohnung zusammengefasst.

Über die Explosion und die Folgen hat SWR Aktuell TV am 09.03.2023 berichtet.

Wegen einer mehrfach auftretenden Signalstörung sind am Montag viele S-Bahnen in der Region Stuttgart ausgefallen oder waren verspätet. (Archiv) IMAGO IMAGO / imagebroker

Und täglich grüßt das Murmeltier: Wieder mal gab es bei der S-Bahn Stuttgart Probleme. Gleich mehrfach hat eine Signalstörung den Verkehr ausgebremst. Pendlerinnen und Pendler können leider nicht ihr Ticketgeld zurückfordern, aber die Bahn muss möglicherweise trotzdem eine gesalzene Rückzahlung leisten. Der Verband Region Stuttgart - also die Organisation, die hier für die S-Bahn zuständig ist - fordert von der Bahn für das Jahr 2022 knapp zwölf Millionen Euro zurück. So steht es in Sitzungsunterlagen für kommende Woche. Begründung: 1,4 Millionen Kilometer seien vergangenes Jahr bei der S-Bahn Stuttgart ausgefallen. Warum es bei der S-Bahn Stuttgart so viele Probleme gibt, lest ihr hier.

Über die Signalstörung bei der S-Bahn hat SWR4 Baden-Württemberg am 06.03.2023 berichtet.

Augmented Reality wird im Job immer wichtiger. Hier beim Flugzeugbau bei Airbus. dpa Bildfunk Daniel Reinhardt

Die Didacta, die noch bis Samstag in Stuttgart stattfindet, ist Europas größte Bildungsmesse. Klingt erst mal langweilig. Allerdings geht es auf der Didacta auch um künstliche Intelligenz, neue Technologien und ChatGPT. Laut einer Recherche, die ein Crypto-Magazin mit Hilfe von Google-Daten gemacht hat, hat in Stuttgart schon mehr als jeder Dritte nach ChatGPT gesucht und/oder sich damit beschäftigt. Ihr auch?

Habt ihr schon mal ChatGPT ausprobiert? Na logo! Nein, würd ich aber bei Gelegenheit. Nee. Interessiert mich auch nicht. Abschicken

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, ob ihr Verständnis für die Warnstreiks im öffentlichen Dienst habt. Die Mehrheit (51,8 %) stimmte für: "Klar hab ich Verständnis. die Forderungen sind absolut berechtigt."

Auch wir wollten ChatGPT mal ausprobieren und haben uns mit der KI über die Region Stuttgart unterhalten. Das ist dabei herausgekommen:

ChatGPT wird als Zäsur für Wissenschaft und Arbeitswelt gesehen, Roboter werden nach wie vor eher kritisch beäugt. Dabei ist es höchste Zeit, dass die Arbeitswelt sich damit beschäftigt, wie Augmented Reality und Robotik integriert werden können. Weil auch neue Berufe entstehen. Einer wurde auf der Didacta vorgestellt: Ab 1. August kann man sich zum "Gestalter für immersive Medien" ausbilden lassen. 1965 galt "Entwicklungshelfer" als neuer, cooler Job – sagt jedenfalls unsere Redaktion von SWR Retro. Naja...

Welche Ausbildungsberufe es übrigens im SWR gibt, findet ihr hier. Und ist der Job der Träume vielleicht gar kein Traumjob? Herausfinden könnt ihr das mit unserem Podcast "Zeig mir deinen Job!".

Über die Didacta hat SWR Aktuell TV am 07.03.2023 berichtet.

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in der Region Stuttgart diese Woche auch noch interessiert:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studiostuttgart@swr.de.