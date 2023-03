Wochenrückblick: Streit und Streik bei der SSB, gehäufte Schüsse

Warum die neue SSB-Kampagne für Furore sorgt und wie die Schüsse in der Region unsere Arbeit betreffen - das und mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Stuttgart.

Hallo zusammen, ich bin Frieder Kümmerer und arbeite im Studio Stuttgart als Redakteur und Reporter. Auch diese Woche ist wieder einiges in der Region passiert. Ich blicke heute mit euch auf diese Themen zurück:

Die SSB-Kampagne mit ihrer auffälligen Sprüchen sorgte für Diskussionsstoff... Pressestelle hey David - Agentur für Kommunikation Bild in Detailansicht öffnen ...vor allem, weil gezielt die Autofahrer damit aufs Korn genommen wurden. Pressestelle hey David - Agentur für Kommunikation Bild in Detailansicht öffnen Die Autos waren übrigens extra geparkte Fahrzeuge der Werbeagentur. Es wurden keine fremden Autos einfach mit den Planen versehen. Pressestelle hey David - Agentur für Kommunikation Bild in Detailansicht öffnen Aber auch das gehörte zur Aktion: Plakate, die eine bestimmte Altersgruppe... Pressestelle hey David - Agentur für Kommunikation Bild in Detailansicht öffnen ...oder auch eine bestimmte Mode "angesprochen" hat. Pressestelle hey David - Agentur für Kommunikation Bild in Detailansicht öffnen

Mein persönliches Highlight war diese Woche die Werbekampagne der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB). Wer hätte gedacht, dass ein Fotoshooting zu so einem Streit führen würde? Die frechen Sprüche haben die Gemüter erhitzt. Der ehemalige Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) sieht die Autofahrer angegriffen. Und sogar die SSB ist von der eigenen Kampagne zurückgerudert. Unter unserem Instagram-Post wurde hitzig diskutiert:

Nach all den Diskussionen stellt der Vorsitzende Matthias Lieb vom Verkehrsclub Deutschland fest: "Ich verstehe nicht, wie man sich darüber so aufregen kann." Lieb hielt die Fotokampagne für eine gute Aktion, die darauf aufmerksam machte, dass man für klimafreundliche Mobilität weniger Autos in der Stadt brauchen. Ich persönlich frage mich bei allem: Ist Stuttgart noch nicht weit genug für diese Art von Humor?

Umstrittene SSB-Kampagne - was denkt ihr? Mehr davon! Endlich traut sich auch die SSB freche Kampagnen zu fahren. In Berlin wird das schon seit Jahren gemacht. Schon ganz witzig. Aber man sollte sich gut überlegen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, wie hier die Autofahrer, so frontal anzugehen. Finde ich nicht lustig. Die SSB soll schauen, dass sie püntklich ist und Geld in die Infrastruktur, statt in Kampagnen stecken. Unmöglich! Ich lasse mir von keiner Kampagne vorschreiben, womit ich fahre. Und das ausgerechnet in Stuttgart. Eine Stadt, die von Autos lebt. Abschicken

In der letzten Woche wollten wir von euch wissen, was ihr von den Problemen bei der S-Bahn haltet. Die Mehrheit (55,2 %) sagte: "Die Bahn packt's nicht. Ich hab' es schon immer geahnt.

Zum Auto sehe ich keine wirkliche Alternative."

Über den Streit um die SSB-Kampagne hat SWR4 am 22.3.2023 berichtet.

Nichts los am Arnulf-Klett-Platz vor dem Hauptbahnhof am Mittwochmorgen. SWR Nicole Freyler

Bleiben wir beim ÖPNV. Wer sich nicht über die Kampagne aufregen wollte, konnte sich über den Stillstand in dieser Woche ärgern. Am Mittwoch ging in Stuttgart fast nichts mehr. Nur die S-Bahnen fuhren noch. Auch Verwaltung und Kitas waren betroffen. Dafür waren die Straßen umso voller. Meine Kollegin Nicole Freyler hat sich mit dem Auto in die Innenstadt gekämpft:

Am Donnerstag wurde dann in zwei Landkreisen der Region noch mal gestreikt; in der Stadt Esslingen war der städtische Busverkehr betroffen. Und es kommt noch schlimmer: Am Montag geht es bundesweit weiter. Dann fahren auch keine Fern- und Regionalzüge. Der Flughafen Stuttgart wird ebenfalls bestreikt. So ist die Region Stuttgart am Montag betroffen:

Einen Warnstreik-Ticker für ganz BW gibt es schon jetzt hier bei den Online-Kollegen aus dem Newsroom. Und hier kompakt alle Infos:

Über den Warnstreik im ÖPNV berichtete SWR Aktuell TV am 22.03.2023.

Durch ein Fenster ist in Hattenhofen (Kreis Göppingen) auf den Kommunalpolitiker Georg Gallus (FDP) geschossen worden. Gallus steht seitdem unter Polizeischutz. SWR

Mit diesem Thema hat unsere Woche angefangen, und es hat uns auch bis zum Schluss begleitet: Schüsse auf den Kommunalpolitiker Georg Gallus (FDP) an seinem Wohnort im Kreis Göppingen. Ereignet hat sich das nach einer Serie von Schüssen in der Region. Da haben sich auch bei uns in der Redaktion gleich Fragen gestellt: Gehören die Schüsse auf den FDP-Politiker zu dieser Serie? Wie berichten wir darüber, solange wir das nicht wissen? Ab wann nennen wir den Namen eines Kommunalpolitikers, der angeschossen wurde? Das alles bedeutete vor allem eines: Wir standen im ständigen Austausch mit der Polizei, um mehr Infos zu erhalten. Und haben in vielen Konferenzen diskutiert, um den richtigen Weg der Berichterstattung zu finden.

Über die Woche kristallisierte sich immer deutlicher heraus: Mit den Schuss-Vorfällen der letzten Monate hat das alles wohl nichts zu tun. Donnerstagabend gab die Staatsanwaltschaft schließlich bekannt: Es handelte sich wohl um einen gezielten Mordversuch. Bis jetzt ist der Täter oder die Täterin nicht gefasst worden. Und warum geschossen wurde, bleibt nach wie vor unklar.

Über die Schüsse auf Georg Gallus hat SWR Aktuell TV am 20.03.2023 berichtet.

Meistgeklickt: Das hat die Menschen in der Region Stuttgart diese Woche auch noch interessiert:

Was hat euch diese Woche sonst noch beschäftigt? Schreibt uns: online.studiostuttgart@swr.de.