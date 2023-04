Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets in Region Stuttgart

per Mail teilen

Am Montag startet auch in der Region Stuttgart der Vorverkauf des 49-Euro-Tickets. Das Ticket gibt es nur digital - das bedeutet aber nicht zwingend, dass man dafür ein Handy braucht.

Das Deutschlandticket kommt - zwar erst zum Mai, aber der Vorverkauf startet bereits am kommenden Montag. Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) ist auf den Verkauf vorbereitet. Der VVS-Geschäftsführer Horst Stammler freut sich, dass das 49-Euro-Ticket kommt. "Es hat jetzt doch lange gedauert, weil viele Finanzierungsfragen zu klären waren."

Ein digitales Ticket - aber nicht ausschließlich fürs Handy

Das Ticket gibt es nur digital - das ist so vom Bundesverkehrsminister Wissing (FDP) vorgegeben worden. "Digital heißt nicht, dass es das Ticket nur für das Handy gibt", erklärt Horst Stammler. Bereits jetzt würden Tickets für Abonnenten im VVS auch auf einer Chipkarte ausgegeben. "Wir werden wahrscheinlich nach wie vor die meisten Tickets auf der Chipkarte ausgeben. Dann steht auf dem Chip eben nicht mehr VVS-Zone 1, sondern Deutschlandticket. Und damit kann man dann in ganz Deutschland fahren."

Stammler: "Finanzierungsfragen sind jetzt geklärt"

Horst Stammler ist jetzt vor allem froh, dass alle Fragen um die Finanzierung des Deutschlandtickets geklärt sind. "Für uns ist wichtig, dass der Bund und die Länder einen vollen Ausgleich leisten." Somit gehe der VVS davon aus, dass ihre sonstigen Einnahmen durch diesen Ausgleich ersetzt werden. "Deswegen freuen wir uns über das Ticket." Man hoffe, durch das Ticket auch die Zahl der Abonnenten deutlich erhöhen zu können.

Der VVS-Geschäftsführer Horst Stammler freut sich über den Start des 49-Euro-Tickets. Pressestelle VVS

"In den letzten Wochen sind jetzt alle Beschlüsse für das Ticket gekommen, sodass wir davon ausgehen müssen, dass all unsere Einnahmen, die wir sonst haben, voll ausgeglichen werden."

Stammler fügt mit einem Lachen hinzu: "Es ist jetzt ein tolles Produkt, mit dem wir auch eine schöne Werbekampagne bringen können." In den vergangenen Tagen hatte es bei Werbekampagnen um das 49-Euro-Ticket einen Schlagabtausch zwischen den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der Stuttgarter VVS gegeben. Die BVG forderten in ihrer Kampagne die Schwaben in der Hauptstadt auf, mit dem neuen Ticket wieder Richtung Heimat zu fahren. Die VVS revanchierte sich und drohte damit, dass umgekehrt jetzt alle Schwaben nach Berlin kommen würden.