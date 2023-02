Wochenrückblick Stuttgart: Darüber spricht die Region

per Mail teilen

Warum der Ausraster eines Stuttgarter Lokführers viral ging und wie sich Phishing erkennen lässt - das und noch mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Stuttgart.

Ich bin Kerstin Rudat und arbeite als Redakteurin im Studio Stuttgart. Was ihr aus dieser Woche mitnehmen könnt, erfahrt ihr hier.

Die Stuttgarter Bahn ist mal wieder deutschlandweit in den Schlagzeilen – diesmal nicht wegen Stuttgart 21. Da hat ein Lokführer in einer S-Bahn ordentlich Dampf abgelassen, und seine Wutrede ging von TikTok aus viral. Warum eigentlich? Weil wir lustige Durchsagen lieben, auch von Supermärkten, im Kaufhaus und in Schulen. Es zeigt Menschlichkeit. Wir erkennen uns selbst wieder, würden auch gerne mal direkt Frust rauslassen bei der Arbeit. Manchmal ist es Schadenfreude. Und weil Durchsagen ein Internet-Phänomen sind, kann man sie halt auch so gut mit anderen teilen, und es macht gleich doppelt Spaß. Ich glaube, der Rant ist genau wegen der Deutschen Bahn und ihrer Fehler ein Trend geworden. Es gibt speziell zur Bahn unzählige Accounts überall. Einer der ersten, nämlich im Juli 2011, war der Twitter-Account @BahnAnsagen meines Ex-Kollegen Marc Krueger.

Im ICE nach Leipzig: "Ich weiß, es kommt nicht oft vor, aber wir sind heute 10... nein 11 Minuten früher da. Ein Glück! Da haben Sie mehr vom Tag und weniger von uns." (staedt_tc) #Bahn #Ansage

Und hier noch mehr zum Lachen: Eine aktuelle Sammlung von lustigen Durchsagen findet Ihr auf Reddit.

Neben all dem Spaß für uns: Die Bahn prüft Konsequenzen für den Lokführer.

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, ob ein Indianer-Kostüm an Fasching okay ist. Die Mehrheit (72,3 %) antwortete: "Ja, die Kostüme sind doch positiv besetzt, Indianer sind Helden!".

Noch mehr old school: Fishing aka Angeln (Archivfoto). dpa Bildfunk Georg Moritz

Das Landratsamt Böblingen ist diese Woche Opfer von Internet-Betrug geworden, bei dem die Benutzerdaten von Mitarbeitenden erbeutet wurden. Glücklicherweise entstand kein Schaden. Was, auf Phishing fallen Menschen immer noch rein? Gefälschte Mails gibt's doch schon so lange, das erkenne ich doch, wenn ich was untergeschoben bekomme. Ja, Phishing ist ein alter Hut. Aber deswegen nach wie vor sehr gefährlich, da relativ einfach, und die Betrügerinnen und Betrüger sind mit der Zeit eben auch immer besser geworden. Hier sind fünf Tipps zum Erkennen von Phishing-Mails:

Auch eine zunehmende Betrugsmasche: Werbung mit Stars

dpa Bildfunk Picture Alliance

Seit Donnerstag ist am Flughafen Stuttgart die neue Flugroute im Probebetrieb. Fünf Gemeinden im Kreis Esslingen fürchten mehr Lärm und haben Klage eingereicht. Den Streit um die Flugroute gibt's schon seit vielen Jahren. Worum geht's? Die neue Route erlaubt bei Starts von Jets bis zur Größe eines Airbus A 320 nach Osten hin steilere Abflüge. Das bedeutet, dass sie hinter Neuhausen eine enge Kurve nach Süden drehen. Hier kann man Flüge in Echtzeit virtuell verfolgen. Die Deutsche Flugsicherung hingegen argumentiert, steilere Abflüge reduzierten Lärm. Aber von welcher Lautstärke reden wir hier? Lärmbelastung ist es offiziell bei dauerhaft 55 Dezibel. Bei oft oder anhaltend mehr als 85 Dezibel wird es gesundheitsschädigend. Der Lärmpegel bei den meisten Flugzeugen, die in Stuttgart starten und landen, liegt zwischen 82 und 85 Dezibel.

Wie laut das ist - auch im Vergleich zu anderen Lärmquellen - , könnt ihr hier anhören (ganz nach unten scrollen). So laut sind unsere Alltagsgeräte:

Außerdem macht Lärm krank:

