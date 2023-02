Das Landratsamt Böblingen ist Opfer einer Phishingmail-Attacke geworden. Es warnt davor, auf E-Mails der Behörde zu reagieren, die dazu auffordern Benutzerdaten einzugeben.

Das Landratsamt in Böblingen ist Opfer von Internetbetrügern geworden. Nach der Eingabe von Benutzerdaten wurde der Zugriff auf Mail-Accounts von Mitarbeitenden der Behörde möglich. In der Folge wurden rund 200.000 Spam-E-Mails mit dem Absender "Landratsamt Böblingen" an einen unbekannten Empfängerkreis versendet. Ein Zugriff auf die IT-Infrastruktur des Landratsamtes sei nicht erfolgt, heißt es in Böblingen. Es seien ausschließlich einzelne E-Mail-Postfächer von Mitarbeitenden betroffen gewesen.

Landratsamt Böblingen: Keine Benutzerdaten weitergeben!

Das Landratsamt Böblingen warnt davor, auf E-Mails von einer Landratsamt-Adresse zu reagieren, die auffordern, Benutzerdaten einzugeben. Sofern dies bereits geschehen sei, seien Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Das Landratsamt rät dazu, die Spammails sofort zu löschen.