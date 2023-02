Wochenrückblick Stuttgart: Darüber spricht die Region

Warum manche Faschingskostüme heikel sind und wer Stuttgart zur sportlichen Weltrekord-Hochburg macht - das und noch mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Stuttgart.

Ich bin Kerstin Rudat und arbeite als Redakteurin im Studio Stuttgart. Was ihr aus dieser Woche mitnehmen könnt, erfahrt ihr hier.

Moses Little Bear aus Oklahoma in den USA ist ein Vertreter der Cherokees. dpa Bildfunk Picture Alliance

Endlich wieder eine richtige Straßenfastnacht nach Corona! Aber Achtung, wenn ihr als Indianer gehen wollt: Vertreterinnen und Vertreter indigener Völker fühlen sich davon diskriminiert und haben uns diese Woche erzählt, warum sie solche Kostüme ablehnen. Klar geht Rassismus überhaupt nicht, alle sollen sich beim Feiern wohlfühlen. Aber: In der Natur der fünften Jahreszeit liegt auch, nicht immer hundert Prozent politisch korrekt zu sein. Deswegen ist wichtig, auf die Absicht hinter einem Kostüm zu gucken, meint der katholische Pfarrer Frank Schöpe aus Ludwigsburg und rät, sich in Sachen political correctness mal ein bisschen zu entspannen. Er selbst ging auch schon mal als Nonne.

Steffi Saul lief 48 Stunden in voller Feuerwehr-Montur im Feuerwehrmuseum Winnenden. Andreas Rosar

Zwei Tage heftigen Muskelkater hatte die frischgebackene Weltrekordlerin Stefanie Saul aus Welzheim (Rems-Murr-Kreis) nach ihrem gelungenen Weltrekord 48 Stunden Laufen in Feuerwehr-Montur. "Ich konnte fast nicht vom Stuhl aufstehen." Also Obacht bei Weltrekord-Versuchen. Diese scheinen gerade in der Region aber sehr attraktiv zu sein, wie ich bei meiner Recherche zu Weltrekorden made in Stuttgart herausfand. Schmerzen und Risiken hat vor allem "Firesk8r" Jochen Glasbrenner aus Stuttgart-Feuerbach noch nie gescheut. Er hat neun Weltrekorde aufgestellt: Im Speed Skating auf Inlinern für diverse längste Strecken und für jeweils den schnellsten Skate-Marathon verkleidet als Drache und Superheld. Bei einem Lauf-Marathon als "schnellste Mumie". Und im Radfahren - etwa für "am weitesten Radfahren mit einem Bein in einer Stunde". Multi-tasking-fähig ist er auch noch:

Mehr als eine Woche nach dem schweren Erdbeben in Syrien und der Türkei besteht fast keine Hoffnung mehr, Verschüttete lebend bergen zu können. dpa Bildfunk Picture Alliance

Das Erdbeben in Syrien und der Türkei hat viel Entsetzen ausgelöst - und eine Welle der Hilfe, auch aus der Region Stuttgart. Viele junge Menschen engagieren sich: Der 27-jährige Nico Scheich aus Marbach war als Feuerwehrmann im Einsatz. Serkan Eren und Seffen Schuldis aus Stuttgart halfen schon 2015 Geflüchteten und gründeten dann den Verein "Stelp", obwohl sie beruflich eigentlich andere Pläne hatten. Jetzt betreiben sie professionell Hilfe für die Ukraine und die Erdbeben-Gebiete. Freiwillige sind bei ihnen immer willkommen. Wenn ihr aber erst einmal testen wollt, ob und in welchem Bereich ehrenamtliche Hilfe für euch was ist, dann schaut doch mal bei der Freiwilligen-Börse Stuttgart rein.

Und so könnt ihr für die Erdbeben-Hilfe spenden:

