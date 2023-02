per Mail teilen

In Stuttgart ist der große Faschingsumzug durch die Stuttgarter Innenstadt gerollt. Er gilt als größter in Baden-Württemberg. Nicht nur Bonbons wurden verteilt.

Der traditionelle Umzug ist am Faschingsdienstag bei schönstem Frühlingswetter durch die Stuttgarter Innenstadt gerollt. Nach Veranstalterangaben kamen 100.000 Zuschauer. Den ganzen Tag über kommt es zu Einschränkungen für den Auto- und Fahrradverkehr.

Keine Parkmöglichkeiten rund um die Umzugsstrecke

Angemeldet waren insgesamt 58 Gruppen mit 10 Wagen, teilte der Veranstalter "Gesellschaft Möbelwagen" am Dienstag mit. Die Guggenmusiker, Narrenzünfte, Spielmannszüge, Garden und Tanzmariechen kamen aus dem ganzen Land. Die Aufstellung erfolgte auf der Tübinger Straße zwischen Feinstraße und Sophienstraße sowie auf der Sophienstraße zwischen Gerberstraße und Tübinger Straße. In diesen Straßenzügen standen seit 6 Uhr keine Halt‐ und Parkmöglichkeiten mehr zur Verfügung.

Die Umzugsstrecke führte von der Tübinger Straße über den Markt- und Schlossplatz zum Karlsplatz. Auf der gesamten Strecke gab es seit dem frühen Morgen keine Halt‐ und Parkmöglichkeiten, teilte die Stuttgarter Stadtverwaltung mit. Auch die An‐ und Abfahrt zu oder von den Parkhäusern und Grundstücken war teilweise nicht mehr möglich sein.

Zuschauer sollen Busse und Bahnen nutzen

Auch die Hauptradroute 1 war im Bereich der Innenstadt von 13 bis 17 Uhr nicht befahrbar. Eine Umleitungsstrecke war laut Stadtverwaltung ausgeschildert. Die Stadt hatte Besucherinnen und Besucher der Innenstadt deshalb dringend dazu aufgerufen, das Parkleitsystem zu beachten oder vorzugsweise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Allerdings gab es auch Einschränkungen im Busverkehr. So fuhren beispielsweise die Linien 42 und 44 am Nachmittag nicht die Planie an.

Spätzle beim Umzug und Party auf dem Karlsplatz

Besucherinnen und Besucher konnten sich nicht nur auf geworfene Bonbons während des Umzugs freuen. Auch in Packungen eingeschweißte Spätzle wurden verteilt. Im Anschluss an den Umzug wurde auf dem Karlsplatz eine große Faschingsparty gefeiert.

Aufgrund der Pandemie war der große Faschingsumzug in Stuttgart zwei Jahre lang ausgefallen. Umso größer war die Freude bei Narren, Karnevalisten und Zuschauerinnen und Zuschauern.