Warum es rund um Ludwigsburg Streit um eine LEA gibt und ein Kurzschluss reicht, dass ein Haus explodiert - das und mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Stuttgart.

Hi, ich bin Philipp Pfäfflin und arbeite als Redakteur im Studio Stuttgart. Was war die Woche bei uns in der Region wichtig? Ich habe euch ein paar Themen zusammen gestellt.

Vorbild für Stuttgart, wenn ab Ende April etliche Bahnen ausfallen werden? In Bangladesh ergattern sich Fahrgäste eine Mitfahrgelegenheit. IMAGO IMAGO / ZUMA Wire xJoyxSahax

Noch ist vieles unklar, aber eins steht fest: Für Leute, die mit der (S-)Bahn unterwegs sind, werden die kommenden Monate heftig: Streckensperrungen, Bus-Ersatzverkehre, Umleitungen – und das nicht nur in den Sommerferien. Was da alles ab April kommen soll, haben wir hier zusammengestellt.

Probleme bei der S-Bahn - was denkt ihr? Die Bahn packt es nicht. Ich hab es schon immer geahnt. Zum Auto seh ich keine echte Alternative. Jetzt erst recht: Mit dem Rad/E-Roller bin ich unabhängig. Schluss mit dem Bahn-Bashing: Nach den Baustellen haben wir die modernste S-Bahn. Ich find es furchtbar. Aber aufregen bringt nichts. Augen zu und durch. Abschicken

Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, ob ihr schon mal ChatGPT ausprobiert habt. Die meisten (43 %) stimmten für: "Na logo!"

Über die Bahn-Sperrungen hat SWR1 BW am 14.3.2023 berichtet.

Von dem Haus in der Stuttgarter Köllestraße ist nach der Explosion fast nichts mehr übrig. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Marijan Murat

Ein Kurzschluss, eine dadurch beschädigte Gasleitung und dann ein Funke - das ist nach bisherigem Stand der Grund für die Gas-Explosion im Stuttgarter Westen. Kann so etwas auch bei mir zu Hause passieren? Wie sicher sind unsere Gasleitungen? Warum waren Stromkasten und Gasleitungen so nah beieinander? Wer muss haften? Wir haben beim Netzebetreiber Netze BW nachgefragt:

Über die Hintergründe der Haus-Explosion hat SWR4 BW am 16.3.2023 berichtet.

Alltag in der LEA Ellwangen. Der Flüchtling und Küchenhelfer Ibrahim Kayondo gibt im Speisesaal das Mittagessen aus. Wird es künftig ähnliche Bilder auch aus Ludwigsburg geben? (Archivfoto) dpa Bildfunk picture alliance / dpa | Daniel Maurer

Wo sollen all die Menschen untergebracht werden, die vor Krieg, Verfolgung und Hunger flüchten? Ist eine Landeserstaufnahmestelle (LEA) besser in einer Großstadt oder auf dem flachen Land aufgehoben? Gelten Umweltschutzregeln auch für Flüchtlingsunterkünfte? Muss man sich mit einer Großunterkunft vor der Haustür abfinden? Jede und jeder scheint bei diesem Thema eine eigene Meinung zu haben.

Über die LEA-Pläne hat SWR Aktuell TV am 14.3.2023 berichtet.

