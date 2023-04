Beim Streik am Montag blieb das große Verkehrschaos aus. Aber wie geht es mit den Streiks weiter? Das und mehr erfahrt ihr im Wochenrückblick für die Region Stuttgart.

Hi, ich bin Philipp Pfäfflin und arbeite als Redakteur im Studio Stuttgart. Was war die Woche bei uns in der Region wichtig? Ich habe euch ein paar Themen zusammen gestellt.

Ganz schön einsam hier. Hat der junge Mann am Montag nicht mitbekommen, dass großer Streiktag war und keine S-Bahnen fuhren? dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Julian Rettig

Angefangen hat die Woche mit einem bundesweiten Warnstreik. Das Interessante dabei: Das erwartete Verkehrschaos blieb aus. Und während manche im Vorfeld von einem "Monsterstreik" oder einem "Verkehrslockdown" sprachen, frage ich mich, wie diese dann die aktuellen Proteste in Frankreich bezeichnen würden - mit brennenden Autos, blockierten Raffinerien und Leuten, die Tränengaskanister schleudern (Foto ganz oben). Klar ist: Noch gibt es keine Einigung im Tarifstreit. Sollte die Schlichtung scheitern, könnten die Gewerkschaften zu neuen Streiks aufrufen. Mein Gefühl: In dem Fall könnte es zu ganz anderen Protesten kommen. Nicht wie in Frankreich, aber möglicherweise mehrtägig und flächendeckend.

In der vergangenen Woche wollten wir von euch wissen, was ihr von der umstrittenen SSB-Kampagne haltet, die in Autos Auslaufmodelle sieht und die der frühere Ministerpräsident Oettinger als "unverschämt" bezeichnet hat. Die meisten (73 %) stimmten für: "Mehr davon! Endlich traut sich auch die SSB freche Kampagnen zu fahren. In Berlin wird das schon seit Jahren gemacht."

Damit hat der "Streit" angefangen: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weisen die Schwaben daraufhin, dass sie auch die Hauptstadt verlassen können. BVG

Mehr freche Werbung könnt ihr haben! Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) hat angekündigt, Berlin mit Leuten aus Schwaben zu fluten und den Hauptstädtern so richtig auf die Nerven zu gehen - und zwar auf Schwäbisch: "Jetz gangad m'r denne Berliner mal so richtig auf d'Nerva". Und das zum Flatrate-Preis von 49 Euro, wenn das Deutschlandticket im Mai kommt. Der Battle hat bereits eine Vorgeschichte, schließlich haben die Berliner angefangen zu sticheln. Aber die Berliner können auch versöhnlich:

Was denkt wohl Justitia, wenn sie hört, unter welchen Umständen eine Seniorin in Stuttgart sterben musste? (Symbolbild) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Ein Thema hat mich diese Woche besonders beschäftigt: der Prozess in Stuttgart, bei dem es um den Tod einer 89-Jährigen ging. Ursprünglich sah es nach einem Wohnungsbrand aus, bei dem die Seniorin ums Leben kam. Doch wie sich dann herausstellte, wurde sie brutal ermordet. Ein damals 35-jähriger Asylbewerber hatte die Frau gefesselt, entkleidet und erwürgt. Später hatte er Feuer gelegt, nachdem er zuvor die Rollläden runtergelassen hatte. Auch die Feuermelder waren abmontiert - all das sagte der Richter, nachdem er das Urteil gesprochen hatte: lebenslänglich wegen Mordes. Was den mehrfach vorbestraften Mann zu dieser Tat brachte, das ist immer noch unklar. Aber wie die Enkelin der gestorbenen Frau den Prozess erlebt hat, das schildert meine Kollegin Sandra Kolnik in ihrer Radio-Reportage.

