Am Montag wollen ver.di und EVG den öffentlichen Verkehr bundesweit lahmlegen. Bestreikt werden nicht nur Busse und Bahnen. Auch der Flughafen Stuttgart und Schulen sind betroffen.

Um den Druck in den Tarifverhandlungen zu erhöhen, werden die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Montag gleichzeitig streiken. In der Region Stuttgart ist davon ein großer Teil des öffentlichen Verkehrs betroffen.

Stadt- und S-Bahnen, Regional- und Fernzüge stehen still

Was es heißt, wenn keine Busse und Bahnen fahren, das haben Fahrgäste bereits an den Warnstreiktagen am Mittwoch und Donnerstag erfahren. Doch der angekündigte Warnstreik am Montag wird die Region Stuttgart noch deutlich härter treffen. Denn neben Stadtbahnen und Bussen sowie der Stuttgarter Zahnrad- und Seilbahnen wird am Montag auch die Stuttgarter S-Bahn bestreikt.

Der VVS empfiehlt sich rechtzeitig zu informieren und möglicherweise auf Alternativen wie Carsharing, Miet-Roller, E-Bikes, Fahrrad oder private Mitfahrgelegenheiten auszuweichen. Auch die Taxi-Alternative SSB Flex wird den gesamten Montag nicht fahren. Dazu kommt: Regional- und Fernverkehrszüge bleiben am Montag stehen. Die Deutsche Bahn hat angekündigt, den gesamten Fernverkehr einzustellen.

Auch im Regionalverkehr werde am Montag größtenteils kein Zug fahren, heißt es bei der Bahn. Auch Go-Ahead geht davon aus, dass keine Züge fahren und rät Fahrgästen, auf Fahrten mit dem ÖPNV zu verzichten. Die Württembergische Eisenbahn-Gesellschaft bittet Reisende, sich auf "umfassende Verkehrsbehinderungen" auf der Schönbuchbahn (Böblingen-Dettenhausen, Strohgäubahn (Korntal-Heimerdingen), Wieslauftalbahn (Schorndorf-Oberndorf) und Tälesbahn (Nürtingen-Neuffen) einzustellen. Man setze alles dran, trotz des Warnstreiks ein gewisses Grundangebot auf der Schiene aufrecht zu erhalten. Dennoch sollten Fahrgäste sich nach anderen Verkehrsmitteln umschauen.

Diese Alternativen fahren: Schnell- und private Busse sowie Taxis

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) fasst die Ausnahmen zusammen. Demnach seien die regionalen Busunternehmen (zum Beispiel Schlienz, OVR, Pflieger, LVL, FMO, GRO …) nicht von den Warnstreiks betroffen. Auch die Schnellbusse unter anderem X10 (Kirchheim/Teck-Stuttgart Flughafen/Messe), X20 (Waiblingen-Esslingen) und X60 (Leonberg-Stuttgart Flughafen/Messe) sollen planmäßig fahren. In der Nacht auf Montag fahren die Nachtbusse regulär bis 3 Uhr, heißt es beim VVS. Gleiches gilt für die SSB-Flex-Fahrzeuge, auch sie fahren den Angaben nach nur bis Montag 3 Uhr in der Früh.

Flixbus will zusätzliche Busse auf die Straße bringen. Seit Donnerstag Nachmittag registriert das Unternehmen nach SWR-Informationen eine deutlich gestiegene Nachfrage. Flixbus empfiehlt deshalb, frühzeitig zu buchen und Geduld mitzubringen, da am Montag mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen sei.

Auch die Taxizentrale berichtet von vielen Vorbestellungen für Montag. Die Taxizentrale Stuttgart hat 700 Fahrzeuge im Einsatz. Krankenfahrten werden priorisiert und Fahrer planen mehr Zeit wegen möglicher Staus ein. Der VVS rät, möglichst Mitfahrgelegenheiten zu nutzen, und empfiehlt die Mitfahrzentralen "Mifaz" und "MatchRiderGo".

Schulen machen zum Teil Fernunterricht

Viele Schülerinnen wie auch Lehrkräfte des Mädchengymnasiums St. Agnes in Stuttgart kommen normalerweise mit Bussen und Bahnen aus der ganzen Region. Da dies am Montag nicht möglich sein wird, wird die Schule nach SWR-Informationen am Montag Fernunterricht machen. Das gilt auch das Schulzentrum Nord. An der Merz-Schule wird es für die Klassen 5 - 12 Online-Unterricht geben, im Grundschulbereich wird in Präsenz unterrichtet. Vom Kultusministerium BW heißt es, dass Schülerinnen und Schüler dem Präsenzunterricht fernbleiben dürfen, wenn sie wegen des Warnstreiks im öffentlichen Verkehr am Montag nicht zur Schule kommen können.

Auch in Remseck-Aldingen (Kreis Ludwigsburg) soll es die Möglichkeit geben, dass Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus online am Unterricht teilnehmen. Am dortigen Lise-Meitner-Gymnasium wird es Präsenzunterricht geben mit der Möglichkeit, sich online zuzuschalten. Auch können Lehrerinnen und Lehrer Unterrichtsmaterial im Internet für die Schülerinnen und Schüler bereitstellen.

Warnstreik von ver.di auch auf dem Flughafen Stuttgart

Auch am Stuttgarter Flughafen ist mit massiven Beeinträchtigungen zu rechnen. Es werde keinen regulären Flugbetrieb geben, teilte der Airport am Freitag mit. Noch sei unklar, heißt es auf der Internetseite des Flughafens am Freitagvormittag, ob zumindest teilweise ein Flugbetrieb stattfinden könne. Passagiere werden gebeten, sich bei ihrer Fluglinie fortlaufend über ihren Flugstatus für Montag zu informieren.