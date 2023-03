Die Fahrt mit einem teuren Sportwagen endete in Stuttgart-Mitte an einem Oberleitungsmasten. Der 62-jährige Fahrer hatte vermutlich Drogen genommen und wollte zunächst flüchten.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Stuttgart-Mitte ist eine Frau leicht verletzt worden. Die 32-Jährige war Beifahrerin in einem Sportwagen, an dessen Steuer ein 62-Jähriger saß. Die beiden kamen im Wagen von der Straße ab, fuhren damit über ein Gleisbett und prallten gegen einen Oberleitungsmasten.

Unfall in Schlossstraße vermutlich wegen Drogen

Die Polizei teilte mit, Beamten hätten den Eindruck gehabt, dass der Fahrer Drogen genommen hatte. Deshalb wurde eine Blutprobe durchgeführt. Ob sich der Verdacht bestätigte, dazu gibt es noch keine Angaben. Nach dem Unfall sei der Mann zu Fuß geflüchtet, kurz darauf aber wieder zur Unfallstelle zurückgekommen. Nachdem die Polizei die Personalien aufgenommen hatte, durften beide gehen.

Ein Sportwagen ist am Montagvormittag an einer Stadtbahnlinie gegen einen Oberleitungsmasten geprallt. Andreas Rosar

Sportwagen-Unfall ohne Folgen für Stuttgarter Nahverkehr

Nach Angaben der Behörden entstand bei dem Unfall ein Schaden von schätzungsweise 100.000 Euro. Der Sportwagen wurde abgeschleppt und beschlagnahmt. Die Polizei bitte mögliche Zeugen, sich zu melden. Wegen des Verkehrsstreiks waren auf der Stadtbahn-Strecke zum Zeitpunkt des Unfalls keine Züge unterwegs.