Die Bundesgartenschau in Mannheim findet von 14. April bis 8. Oktober 2023 statt. Hier gibt es Infos zu Tickets und Programm der BUGA 23. Der SWR ist als Medienpartner dabei.

Die Bundesgartenschau in Mannheim findet von 14. April bis 8. Oktober 2023 statt. Erwartet werden bis zu zwei Millionen Besucherinnen und Besucher. Das Programm der BUGA ist vielfältig und reicht von der Blumenschau, über Kultur- bis hin zu Unterhaltung. Die BUGA 23 will sich zukunftsrelevanten Fragen stellen. Auf der Agenda stehen daher auch die Themen Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energie und Nahrungssicherung.

Die Bundesgartenschau ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Zu bestimmten Abendveranstaltungen werden die Öffnungs- und Einlasszeiten der BUGA 23 bis 30 Minuten nach Veranstaltungsbeginn verlängert.

Im Eintrittspreis für die BUGA sind alle Veranstaltungen und die Seilbahnfahrt inklusive. Tickets und Dauerkarten für die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim gibt es online.

Ein- und Zweitageskarten (an aufeinanderfolgenden Tagen)

Erwachsene (ab 25 Jahre): 28 Euro / 43 Euro

Junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre): 11 Euro / 17 Euro

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre: Eintritt frei

Begünstigte: 18 Euro / 28 Euro

Dauerkarten

Erwachsene (ab 25 Jahre): 145 Euro

Junge Erwachsene (15 bis 24 Jahre): 65 Euro

Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre: Eintritt frei

Begünstigte: 45 Euro

Im Vorverkauf sind die Karten günstiger zu erwerben. Hier finden Sie die BUGA 23 - Vorverkaufsstellen.

An 180 Tagen sind auf der Bundesgartenschau mehr als 5.000 Veranstaltungen geplant. Eine Übersicht über das Programm ist hier zu finden.

Gelände der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim BUGA 23

Gelände: Luisenpark und Spinelli

Das Gelände der Bundesgartenschau erstreckt sich vom Luisenpark bis zum ehemaligen Militärgelände Spinelli an der Feudenheimer Au. Eine Seilbahn verbindet die beiden Parks miteinander. Pro Stunde kann die Bahn laut BUGA etwa 2.800 Besucherinnen und Besucher über den Neckar transportieren.

Kabine der BUGA 23 - Seilbahn Doppelmayr Seilbahnen GmbH

Auf dem Spinelli-Außengelände gibt es unterschiedliche Zukunftsgärten, die die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele repräsentieren. Die U-Halle bietet Platz für Blumenschauen und Ausstellungen, Kulturveranstaltungen und Gastronomie.

Außerdem gibt es auf dem Gelände ein 62 Hektar großes Naherholungsgebiet. Auch ein Spiel- und Bewegungspark ist Teil des Areals.

Der mehr als 80 Meter lange und zwölf Meter hohe Panoramasteg bietet einen Blick über das gesamte BUGA-Gelände. Er ragt über das Augewässer, das Lebensraum für viele Tier- und Pflanzenarten bietet.

Neue Parkmitte der BUGA 23 im Mannheimer Luisenpark BEZ + KOCK Architekten

Der Luisenpark, der schon Teil der Bundesgartenschau 1975 war, bildet die neue Parkmitte. Dort entsteht ein neuer Gebäudekomplex, eine Unterwasserwelt und ein Südamerika-Haus.

Mit dem Auto:

Rund um die beiden Parks gibt es keine Parkmöglichkeiten. Parkplätze stehen am Maimarktgelände zur Verfügung und sind ausgeschildert. Dort gibt es auch Stellplätze für Wohnmobile. Zwischen dem Spinelligelände und dem Parkplatz verkehrt ein Shuttle-Bus. Das Parkticket kostet pro Tag im Vorverkauf 8,50 Euro und direkt am Parkplatz 9,50 Euro. Der Online-Shop für den Vorverkauf soll im März abrufbar sein. Abstellmöglichkeiten für Reisebusse gibt es am Friedensplatz gegenüber dem Haupteingang zum Luisenpark.

Mit dem ÖPNV:

Ab dem Mannheimer Hauptbahnhof fährt die Straßenbahn-Sonderlinie "BUGA-Express" bis zum Spinelligelände. Bei den Ein- und Zweitagestickets für die BUGA 23 ist der ÖPNV im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) im Preis inbegriffen. Bei den Dauerkarten nicht.

Auf dem BUGA 23 - Gelände sind keine Hunde erlaubt, einzige Ausnahme sind Assistenzhunde. Auch Fahrräder, Inlineskates, oder E-Roller müssen draußen bleiben, sagt die Parkordnung. An den Eingängen befinden sich Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Rollatoren, Rollstühle und Bollerwagen können gegen Pfand vor Ort an den Haupteingängen ausgeliehen werden.

Der Südwestrundfunk (SWR) als zweitgrößte Medienanstalt innerhalb der ARD ist Medienpartner der Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Auf dem BUGA-Gelände entsteht ein eigenes multimediales Studio. Der SWR berichtet Online, in Fernsehen und Radio über die Themen der Bundesgartenschau.