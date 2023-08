Die "stillen Helfer" auf der BUGA 23 in Mannheim

Sie stehen am Brezelstand, schieben Dienst an der Seilbahnstation oder am Haupteingang. Wer verbirgt sich hinter den "stillen Helfern" auf der BUGA 23 in Mannheim?

Die Duo-Jing-Bahn bahnt sich langsam und gemächlich ihren Weg durch den Mannheimer Luisenpark. Am Steuer sitzt Chris Csög aus Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis). Der 25-jährige Student will sich mit diesem Job bei der Bundesgartenschau in den Semesterferien etwas dazuverdienen. Chris Csög (25) aus Weinheim vor der Duo-Jing-Bahn im Mannheimer Luisenpark. SWR "Es ist kein Tag wie der andere und es ist immer schön, sich mit den Leuten in der Bahn zu unterhalten. Manchmal nehmen wir auch die Polizisten mit an Bord, die hier im Luisenpark Streife gehen, wenn sie mal ein bisschen entspannen wollen. Die dürfen natürlich kostenlos mitfahren - so wie alle, die bei der BUGA arbeiten." Abiturientin jobbt an Seilbahnstation im Luisenpark Gesine Rüdiger (18) hat kürzlich Abitur gemacht und arbeitet seit zwei Wochen bei der Buga in Mannheim. SWR An der Seilbahnstation im Luisenpark macht Gesine Rüdiger gerade eine kleine Pause und sitzt auf einem Stuhl. Sehr lange kann sie dort aber nie sitzen, denn sie hat immer was zu tun: Mal hat jemand was in der Gondel liegen lassen, mal muss ein Sitz runtergeklappt werden. Die 18-Jährige hat gerade ihr Abitur gemacht und jobbt erst seit zwei Wochen auf der Mannheimer BUGA. Trotzdem hat sie schon einen Lieblingsfahrgast, erzählt sie dem SWR: "Es gibt einen älteren Mann, der fährt jeden Abend um 20 Uhr zum Spinelli-Gelände. Und jedes Mal grüßt er mich: 'Hallo hübsche Frau, wie war Ihr Tag heute?' Es ist wirklich toll, den Menschen helfen zu können und ihnen zum Beispiel Fragen zur Seilbahn zu beantworten oder zu zeigen, wo es Eis zu kaufen gibt. Es macht eine Menge Spaß!" Bundesgartenschau Mannheim: Kontrolldienst am Haupteingang Hassan El Dor (24) sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Haupteingang des Spinelli-Geländes. SWR Am Haupteingang des Spinelli-Geländes sind Mitarbeitende einer Sicherheitsfirma im Einsatz. Chef des Teams ist Hassan El Dor. Den größten Besucherandrang, so der 24-Jährige, gebe es immer morgens. Nachmittags werde es dann meistens ruhiger für ihn und sein Team. "Wir helfen den Leuten beim Ticket-Scannen, manchmal sind Tickets auch kaputt. Es soll einfach alles reibungslos klappen. Wenn das Wetter gut ist, ist viel los hier. Aber je mehr los ist, desto schneller geht dann auch die Zeit rum. Die Besucher sind sehr nett. Manchmal gibts aber auch nicht so schöne Momente, wenn Leute uneinsichtig sind. Aber wir klären das dann immer verbal." Brezelstand im Spinelli-Park: Bei gutem Wetter oft ausverkauft Giovanna Chinzi (41) verkauft Brezel auf der Bundesgartenschau in Mannheim. SWR Der Brezel-Wagen von Giovanna Chinzi steht auf dem Spinelli-Gelände direkt neben der Seilbahnstation. Hier machen viele hungrige BUGA-Besucher Halt, um ihr eine der Brezeln abzukaufen. Bei gutem Wetter, so die 41-Jährige, sei ihr Wagen auch schon mal nach weniger als zwei Stunden ausverkauft. "Ich verkaufe hier Brezeln von morgens bis nachmittags, ich bin an der frischen Luft, die Leute sind sehr freundlich, es ist einfach schön. Vor zwei Wochen gabs eine Hochzeit hier, die Gäste haben bei mir dann alles leer gekauft. Langeweile kommt bei mir nicht auf, weil: dann unterhalte ich mich hier einfach mit meinen Kolleginnen und Kollegen."