per Mail teilen

Zum Start der Sommerferien in Baden-Württemberg verstärkt der SWR eine Woche lang seine Präsenz auf der Bundesgartenschau (BUGA 23) in Mannheim - vom 31. Juli bis 4. August.

Das Radio-Regionalmagazin von SWR4 Baden-Württemberg wird von Montag bis Donnerstag täglich von 16 bis 17 Uhr aus dem SWR-BUGA-Studio auf dem Spinelli-Gelände gesendet. Sonst sendet der SWR sein Regionalmagazin aus Mannheim von dort immer am Mittwochnachmittag. Am Dienstag, den 1. August, wird SWR4-Gartenexperte Volker Kugel live zu Gast in der Radiosendung auf der BUGA sein.

Am Freitag, den 4. August, sind dann (wie an jedem Freitag seit Beginn der BUGA) die Kollegen von SWR4 Baden-Württemberg im Bundesgartenschau-Studio des SWR im Einsatz.

Viel Andrang am SWR-Studio in der U-Halle auf dem Spinelli-Gelände - ein Bild vom Eröffnungstag der Bundesgartenschau am 14. April 2023. SWR

Über den Alltag von Sanitätern und Polizei auf der BUGA Mannheim

Für die Radio-Regionalmagazine werden in dieser Woche zwei Reporterinnen quasi im BUGA-Dauereinsatz sein. Sie berichten unter anderem über die Arbeit der Polizei und der Sanitäter auf dem Spinelli-Gelände sowie über viele weitere Dinge, die die Besucher auf der Bundesgartenschau in Mannheim anlocken und interessieren.

Infos zu Radio, Fernsehen und Online-Präsenz des SWR

Zusätzlich zur verstärkten Radiopräsenz informiert der SWR die Besucher direkt am BUGA-Studio in der U-Halle auf dem Spinelli-Gelände zwischen 15 und 16 Uhr über die Arbeit der Rundfunkanstalt. Dort werden kompetente Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner alle Fragen der Besucher zu Radio, Fernsehen und Online-Präsenz des SWR beantworten.