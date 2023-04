Bundespräsident Steinmeier und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann eröffnen an diesem Freitag die BUGA 23 in Mannheim. Dazu gibt es ab 11 Uhr einen Livestream.

An diesem Freitag beginnt die Bundesgartenschau 2023 in Mannheim. Fast 180 Tage lang, bis 8. Oktober, stehen dabei die Themen Klima, Energie, Umwelt und Nachhaltigkeit im Zentrum. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eröffnen die BUGA 23 auf dem Spinelli-Gelände beim Mannheimer Stadtteil Feudenheim. Zu sehen ist die Eröffnung hier ab 11 Uhr in einem Livestream.

Gärtner auf der BUGA bis zur letzten Minute unterwegs

Bis zur buchstäblich letzten Minute sind unter anderem noch die BUGA-Gärtnerinnen und Gärtner unterwegs, denn bis zur Eröffnung muss alles fertig sein und schön aussehen. Die Rede ist von immerhin rund 200.000 Blumen und 214.000 Pflanzen.

Zwei Parks mit BUGA-Seilbahn verbunden

Veranstaltungsorte der Bundesgartenschau sind das Spinelli-Gelände und der Luisenpark. Nach Angaben der Stadt umfasst das gesamte BUGA 23-Gelände rund hundert Hektar. Es sei das zweitgrößte BUGA-Areal, das es bisher gab. Verbunden sind die beiden Veranstaltungsorte mit einer Seilbahn. Sie überwindet die Strecke von mehr als zwei Kilometern in rund sieben Minuten. Pro Stunde und Richtung können laut BUGA 23-gGmbH bis zu 2.800 Personen transportiert werden.

BUGA 23 in Mannheim: Mit der Seilbahn zwischen Spinelli-Gelände und Luisenpark pendeln BUGA 23, Daniel Lukac

Der Luisenpark und die BUGA: 1975 und 2023

Der Mannheimer Luisenpark war schon im Jahr 1975 Teil der BUGA und hat für die Bundesgartenschau 2023 eine neue Parkmitte bekommen. Zu finden sind dort beispielsweise eine begehbare Vogel-Voliere, eine Unterwasserwelt mit Aquarien und Pinguinen sowie ein neues Südamerika-Haus.

Die neue Vogel-Voliere in der neuen Parkmitte im Mannheimer Luisenpark SWR

Panoramasteg und U-Halle auf dem Spinelli-Gelände

Auf dem Spinelli-Gelände befindet sich eines der Highlights der BUGA: Ein Panoramasteg, direkt am Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au. Mit über 80 Metern Länge und zwölf Metern Höhe kann man darauf über Stadt und BUGA-Gelände blicken.

Der BUGA-Panoramasteg an der Feudenheimer Au BUGA 23, Daniel Lukac

Ebenfalls auf dem Spinelli-Gelände: Die sogenannte U-Halle, in der auch insgesamt 19 Blumenschauen zu sehen sein werden. Früher war das eine Lagerhalle auf einem ehemaligen US-Militär-Gelände. Die U-Halle besteht aus Gerüsten, die für die Bundesgartenschau mit Kletterpflanzen und Wildblumen versehen wurden. Auf einem Experimentierfeld stehen 2.023 klimaresiliente "Zukunftsbäume". Zudem beschäftigen sich dort 17 Gärten mit den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz.

SWR: Medienpartner mit eigenem Studio auf der BUGA 23

Auch der Südwestrundfunk (SWR) ist in der U-Halle zu finden. Der SWR ist auf der BUGA mit einem multimedialen Studio vertreten, das auch für Besucher zugänglich ist. Von dort wird für Fernsehen, Radio und Online berichtet.

"Wir sind unabhängiger Berichterstatter und zugleich Teil der Gemeinschaft, verankert und präsent in den Regionen."

Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD-Vorsitzender SWR

Im multimedialen Studio auf dem Gelände der Bundesgartenschau wird gezeigt, wie die Sendungen gemacht werden und wie der SWR arbeitet. Besucher können sowohl das SWR-Programm als auch die Programm-Macher erleben. Von dort wird auch live gesendet.

Das SWR-BUGA-Studio, wenige Tage vor Eröffnung der Bundesgartenschau in Mannheim SWR

"Wir berichten als zuständiges SWR-Studio vor Ort aktuell und multimedial für alle Programme und Sendungen des SWR und auch der ARD."

Studioleiterin Dagmar Schmidt SWR

Die Bundesgartenschau, so Studioleiterin Dagmar Schmidt, sei nicht nur für Mannheim eine besondere Veranstaltung, sondern interessiere im gesamten SWR-Gebiet, in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Live-Sendungen des SWR vom BUGA-Gelände

Geplant sind regelmäßige Live-Radiosendungen für SWR1 und SWR4. Immer freitags von 10 bis 18 Uhr sendet SWR4 Baden-Württemberg live aus dem BUGA-Studio, immer mittwochs von 16 bis 17 Uhr das SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen. Die Nachmittagssendung von SWR1 kommt einmal im Monat von der BUGA. Das "ARD-Buffet" im Ersten sowie "Kaffee oder Tee" im SWR-Fernsehen senden regelmäßig donnerstags aus dem SWR Garten nahe der U-Halle.

Ergänzend dazu gibt es Aktionen wie die SWR-Aktuell-Nachrichtentage und eine Gartensprechstunde mit Experte Volker Kugel. Am 28. Mai wird der SWR auch den ARD-Pfingstgottesdienst von der BUGA in Mannheim von 10 bis 11 Uhr im Ersten (ARD) übertragen.

SWR Events auf der Bundesgartenschau in Mannheim

Auf der Hauptbühne des BUGA-Geländes werden verschiedene SWR-Veranstaltungen stattfinden: Am 27. Mai zum Beispiel "SWR1 Pop & Poesie" und am 5. August die "SWR4 Schlagerparty mit Beatrice Egli". Am 2. und 3. September 2023 folgt das "SWR Familienfest" und am 8. September die "SWR3 Party".