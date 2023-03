Luisenpark in Mannheim mit neuer Mitte für Bundesgartenschau

per Mail teilen

Der Luisenpark erlebt einen zweiten Frühling: Nach 48 Jahren wird Mannheims schönster Park erneut Schauplatz einer Bundesgartenschau. Dafür putzt er sich mit der neuen Mitte heraus.

Die neue Parkmitte im Herzen des rund 40 Hektar großen Parks lockt mit Attraktionen, die auch dem neuen Spinellipark, dem größeren Gelände der BUGA 23, Konkurrenz machen könnten: Der Luisenpark bietet ab dem 14. April eine riesige, begehbare Vogelvoliere, eine Unterwasserwelt mit Pinguinen und Aquarien, ein neues Südamerikahaus und einige andere neue Attraktionen.

Eine Tiefsee-Tauchglocke im Luisenpark-Aquarium

Der Zeitplan ist knapp, es gab Verzögerungen unter anderem wegen eines Fehlers beim Bau der Räume fürs Aquarium. Es umfasst 24 Becken und ist technisch besonders anspruchsvoll. Wenn es fertig ist, gibt es gibt ein Wiedersehen mit alten Bekannten: Viele Fische aus dem alten Aquarium im Luisenpark werden nach einer Zwischenhaltung in einer Halle wieder einziehen. Eine Attraktion dabei: Ein Raum wie ein Tauchglocke, der einen Blick in die Tiefsee bietet.

Pinguine kehren aus Frankfurt nach Mannheim zurück

Die Pinguine, zurzeit noch in Frankfurt im Zoo, werden demnächst nach Mannheim zurückkehren: In ein Becken mit Sichtscheibe, das viermal so groß ist wie das alte.

"Wir haben Zeitpläne, die sagen, wir schaffen es. Dann muss aber auch alles passen, Puffer gibt es keine mehr."

Südamerikahaus mit Leguanen und Kaimanen

Nur, wenn alles klappt, wird der Bau der neue Parkmitte rechtzeitig fertig. Ansonsten müsse zum Beispiel im technisch aufwändigen Salzwasserbereich des Aquariums noch weiter gebaut werden, wenn die Besucher der Bundesgartenschau schon auf dem Gelände sind.

Das Südamerikahaus, vom Förderkreis mit 400.000 Euro unterstützt, wird Platz für Krallenäffchen, Leguane und Kaimane bieten und auch für eine Boa Constrictor.

Luisenpark und Spinellipark sollen sich bei der BUGA 23 ergänzen, der alte gewachsene Park mit seinen Tieren und der neue Spinellipark mit seinen Blumenschauen und Erlebnisbereichen.

"Eine Riesenchance für den Luisenpark"

Joachim Költzsch, der langjährige Geschäftsführer der Stadtpark GmbH in Mannheim, bezeichnet die BUGA 23 als eine Riesenchance für den Park. Joachim Költzsch steht am Ende seiner Berufslaufbahn und wird im April in den Ruhestand gehen.