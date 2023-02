Die Mannheimer BUGA beginnt am 14. April und mit ihr auch die traditionellen Blumenschauen. 19 sind geplant und sie sollen moderner werden. Jede Austellung hat ihr eigenes Thema.

Die BUGA 23 in Mannheim will die traditionellen Blumenschauen, die gerne von einem etwas älteren Publikum besucht werden, modern und attraktiv gestalten. Die 19 Schauen der Bundesgartenschau 2023 in zwei Hallenabschnitten der großen U-Halle gehen nahtlos ineinander über.

In beiden Hallen stehen Hochbeete, die gerade von einem Betrieb im Ruhrgebiet gebaut werden - in der einen Halle sind sie rund und in der anderen eckig. Diese Hochbeete sind von den jeweiligen Ausstellern variabel einsetzbar. Für die BUGA 23 wurden bedeutende Floristik- und Gartenbauunternehmen aus Deutschland gewonnen, die in der U-Halle auf rund 2.000 Quadratmeter ausstellen.

Blumenschauen mit modernen Themen

Ausstellungskuratorin Gabriele Haufe hat zwei Konzepte entworfen: Für die Floristik-Halle, die von den baulichen Voraussetzungen her etwas dunkler ist, sind dunkle Töne und viel Effektbeleuchtung geplant - unter anderem kommen große Kronleuchter zum Einsatz.

Die Gartenbauhalle ist deutlich heller mit Dauer-Begrünung an der Decke und runden Beeten. Die Gefühle beim Betrachten der Blumen werden durch Musik verstärkt, die von den Ausstellern ausgesucht wurde.

In den beiden Ausstellungshallen stehen Hochbeete - in der Gartenbauhalle rund, in der Floristikhalle eckig ©BUGA23

Azaleen und Multikulti am Anfang

Den Anfang machen zwei Ausstellungen gleichzeitig. Einmal geht es um Azaleen und Rhododendren und deren Geschichte in Europa und in der Welt. In der zweiten Ausstellung steht das multikulturelle Mannheim in seiner Vielfalt im Mittelpunkt, Blumen, Gewürze und Kräuter sind dort bunt gemischt. Weitere Themen sind Erinnerungen an die US-Amerikaner, an die 90er Jahre oder eben auch Nachhaltigkeit - ein wichtiges Thema der BUGA 23.

Goldmedaillen und Ehrenpreise

Am Ende jeder Ausstellung gibt es ein Preisgericht und Prämierungen, zum Beispiel Goldmedaillen oder Bundesehrenpreise. Eine Ausstellung beginnt immer samstagmorgens und endet in der Regel an einem Sonntag um 18 Uhr. Jeweils eine Ausstellung wird aufgebaut und vorbereitet - während die andere läuft. Aber es gibt auch Phasen, in denen beide Ausstellungen gleichzeitig geöffnet sind.