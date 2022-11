BW-Newsticker am Morgen: Aktionstag Gewalt gegen Frauen ++ Kürbisschlacht

6:07 Uhr

Wetterbericht für BW: Regengebiet zieht von West nach Ost

Das Wetter in BW bleibt auch in den nächsten Tagen relativ mild für die Jahreszeit. Ab und zu gibt es dichtere Bewölkung und auch Nebel, zwischendurch scheint aber auch immer wieder die Sonne. Heute solltet ihr den Regenschirm nicht vergessen, denn es zieht ab dem Vormittag ein Regengebiet von West nach Ost über Baden-Württemberg. Am Nachmittag könnt ihr euch dann aber in Teilen des Landes wieder über Sonne freuen. Die Temperaturen liegen heute früh am Rhein bei drei bis sechs Grad, sonst um oder knapp über dem Gefrierpunkt. Tagsüber wird es dann etwas gemütlicher: Die Temperaturen steigen auf sieben bis neun Grad an der Grenze zu Bayern, sonst sogar bis 12 Grad.

