Seit Monaten sieht sich der Antisemitismusbeauftragte Michael Blume auf Twitter massiven Angriffen und falschen Behauptungen ausgesetzt. Nun klagt er gegen den Kurznachrichtendienst.

Der Beauftragte der baden-württembergischen Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, klagt vor dem Landgericht Frankfurt am Main gegen den Kurznachrichtendienst Twitter. Das Eilverfahren wird am Donnerstagnachmittag verhandelt. Der Zivilstreit ist auf einen Verhandlungstag angesetzt. Das Urteil ist nach Angaben einer Gerichtssprecherin für Ende Dezember geplant.

Blume fordert einstweilige Verfügung gegen Twitter

Der jüngst von Milliardär Elon Musk übernommene Nachrichtendienst soll per einstweiliger Verfügung gezwungen werden, bestimmte Inhalte zu entfernen und deren Verbreitung auch künftig zu unterlassen.

"Mir geht es nicht darum, dass Twitter den Betrieb einstellt."

Blume sagte kurz vor Beginn der Gerichtsverhandlung, dass es ihm um die ganz grundsätzliche Frage gehe, wie viel Hetze auf Twitter verbreitet werden dürfe und inwieweit Opfer von Verleumdungskampagnen allein gelassen würden.

Der neue Twitter-Chef Musk will laut Blume massenhaft Accounts von Menschen, die ihn und seine Familie "getrollt" hätten, wieder zulassen. Der Antisemitismusbeauftragte befürchtet, dass dadurch die nächsten Wochen für ihn und seine Familie "zur Tortur" werden könnten. Auf Twitter sei etwa behauptet worden, er betrüge seine Frau mit Minderjährigen, so Blume.

"Twitter soll mit meiner Klage dafür sorgen, dass die Accounts gelöscht bleiben."

Rechtsanwalt Chan-jo Jun, der Blume im Gerichtsverfahren vertritt, teilte vor der Verhandlung mit, dass es in dem Prozess darum gehe, neue Rechtsfragen zu klären. Twitter und Musk würden die Moderation von Inhalten Algorithmen überlassen. "Das funktioniert allenfalls bei Schimpfwörtern, aber nicht bei Verleumdungen, wo die Wahrheit nicht in der Formulierung ermittelt werden kann", so der Rechtsanwalt.

Unterstützt wird Blume bei dem Prozess auch von der Beratungsorganisation HateAid. Diese will nach eigenen Angaben gegen digitale Gewalt vorgehen. Sie hat im Frühjahr bereits die Grünen-Politikerin Renate Künast vor dem Frankfurter Landgericht unterstützt. Diese gewann einen Streit mit dem Facebook-Konzern Meta. Es ging um die Löschung von ehrverletzenden Falschzitaten. Betroffen von der Entscheidung waren auch Varianten mit kerngleichem Inhalt.

Michael Blume, der Antisemitismusbeauftragte der baden-württembergischen Landesregierung will, dass Aussagen über ihn bei Twitter dauerhaft gelöscht werden. (Archivfoto) dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod

Musterklage vor dem Landgericht Frankfurt

Bei der Klage handelt es sich um eine Musterklage. Hat sie Aussicht auf Erfolg, könnte dem Kurznachrichtendienst eine Prozesslawine drohen, wenn er nicht konsequent gegen rechtswidrige Inhalte vorgeht. Twitter war für eine Stellungnahme laut Deutscher Presse-Agentur zunächst nicht zu erreichen.