Wolf bei Altheim/Alb nachgewiesen

Im Alb-Donau-Kreis ist ein Wolf aufgetaucht. Das bestätigen nach Auskunft des baden-württembergischen Umweltministeriums Fotoaufnahmen. Einzelheiten zu dem Tier sind nicht bekannt.

Bei Altheim/Alb im Alb-Donau-Kreis ist am vergangenen Sonntag ein Wolf gesichtet worden. Er wurde per Wildtierkamera fotografiert. Experten der Forstlichen Forschungsanstalt in Freiburg sind sich sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt. Unklar ist dagegen, ob er noch in der Gegend oder schon weiter gezogen ist.

Drei weitere Wölfe leben in Baden-Württemberg

Woher das Tier kommt, ist ebenfalls noch unbekannt. Auch das Geschlecht oder die Identität des Wolfes konnten noch nicht ermittelt werden, weil dazu entsprechende Nachweise fehlen.

Das Tier auf diesem Bild ist laut Experten nachweislich ein Wolf. Es wurde bei Altheim/Alb im Alb-Donau-Kreis von einer Wildtierkamera aufgenommen. privat

Sichere Informationen können laut Mitteilung nur über weitere Untersuchungen gewonnen werden. Diese seien aber im Moment nicht möglich.

Außer dem bei Altheim/Alb nachgewiesenen Wolf leben in Baden-Württemberg aktuell drei weitere Wölfe, und zwar im Schwarzwald.