Im Zollernalbkreis ist ein Wolf gesichtet worden. Das hat das baden-württembergische Umweltministerium mitgeteilt. Ob er noch dort ist oder inzwischen woanders, sei aktuell unklar.

Laut den Fachleuten der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg gilt es als sicher: Im Zollernalbkreis ist ein Wolf unterwegs gewesen und zwar außerhalb des Wolfspräventionsgebietes von Baden-Württemberg. Eine Wildtierkamera hatte am 11. November den Wolf bei Burladingen (Zollernalbkreis) fotografiert, wie das Landesumweltministerium mitgeteilt hat.

Viele offene Fragen zum Wolf im Zollernalbkreis

Viele Details seien derzeit noch unklar: beispielsweise ob es ein Männchen oder Weibchen ist, woher der Wolf kam und wo er aktuell ist. Das werde derzeit noch untersucht. Vor wenigen Wochen erst wurde ein Wolf bei Trochtelfingen (Kreis Reutlingen) beobachtet. Wer einen Wolf gesehen haben sollte, wird gebeten, sich umgehend bei der FVA in Freiburg zu melden.

Land untersucht Zusammenleben mit Wolf

Im Schwarzwald leben drei Wolfsrüden in zwei sogenannten Fördergebieten Wolfsprävention. In diesen untersucht das Land, wie man mit Wölfen zusammenleben kann. Innerhalb dieses Gebietes unterstützt das Land Tierhalter finanziell, damit sie Herdenschutzhunde und Weidezäune anschaffen und unterhalten können. Zuletzt wurden in Forbach im Nordschwarzwald Ziegen und in Seewald (Kreis Freudenstadt) Schafe von einem Wolf gerissen.