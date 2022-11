Kennzeichnungspflicht für die Polizei in BW: Das sagen die Fans

Ist es sinnvoll, Polizistinnen und Polizisten in BW bei großen Einsätzen wie Fußballspielen individuell zu kennzeichnen? Die Fans im Land haben dazu unterschiedliche Meinungen.

Polizistinnen und Polizisten in Baden-Württemberg sollen bei großen Einsätzen künftig individuell gekennzeichnet werden. Die grün-schwarze Landesregierung hat einen entsprechenden Gesetzesentwurf des Innenministeriums verabschiedet. Die Fans der Vereine in Baden-Württemberg haben zur Kennzeichnungspflicht unterschiedliche Meinungen.

Freiburger Fan-Initiative "Unsere Kurve" begrüßt Kennzeichnungspflicht

Die Vorsitzende der Fan-Initiative des SC Freiburg "Unsere Kurve", Helen Breit, hält die Kennzeichnungspflicht der Polizei bei Fußballspielen für unfassbar wichtig. Im SWR-Interview sagte sie: "Als Fußballfan ist man bei Spielen mit Hundertschaften von Polizisten konfrontiert, die sind behelmt, ich kann die Gesichter nicht sehen, das ist eine Masse von Polizistinnen und Polizisten."

Prinzipiell könne die Polizei bei bestimmten Vorfällen Gewalt anwenden, das sei erstmal legitim und ihre Aufgabe, so Breit. Aber es gebe eben Situationen, in denen man als Fan der festen Überzeugung sei, dass da gerade die Polizeikräfte übertrieben hart vorgingen und dann will man, dass das strafrechtlich verfolgt werde. "Wenn es mir aber unmöglich gemacht wird, den Mensch zu identifizieren, der da gehandelt hat und der untertauchen kann in der Masse - dann habe ich ein großes Problem und meines Erachtens auch ein rechtsstaatliches Problem", kritisiert die Vorsitzende von "Unsere Kurve".

Mutmaßliche Polizeigewalt gegen SC-Fan konnte nicht nachverfolgt werden

In der Freiburger Fanszene habe es vor Jahren mal einen konkreten Fall gegeben, da hätte eine Kennzeichnungspflicht der Polizei laut Helen Breit geholfen. Damals habe ein Polizeibeamter einem jungen Freiburg-Fan vier Zähne ausgeschlagen und sei dann in der Masse der Polizeikräfte verschwunden, berichtet Breit.



"Es ist schwer, sich in einer Stresssituation einen Zahlencode zu merken"

Joachim Schmid ist Vorsitzender des VfB Stuttgart-Fanclubs "Rot-Weiße Schwaben Berkheim". Da er selbst mal Polizist war, hat er ein gespaltene Meinung zur Kennzeichnungspflicht. Prinzipiell hält er es für keine gute Idee, Polizistinnen und Polizisten zu kennzeichnen. "Man könnte auch, wenn irgendwas vorfällt, nach dem Namen fragen, ein Polizist ist eigentlich dazu verpflichtet, dann seinen Namen zu nennen."

Außerdem glaubt Schmid, dass es den Fans schwer fallen wird, in einer Stresssituation mit der Polizei sich eine fünfstellige Nummer zu merken. Filmen und fotografieren darf man Polizistinnen und Polizisten beim Einsatz nämlich nicht.

Fan-Initiative fordert: Fans sollten Polizeikräfte auch filmen dürfen

Auch Helen Breit von den Freiburger Fan-Initiative hält es für kompliziert, sich als Fan diesen Code merken zu können. Aber die Kennzeichnung sei ein wichtiger Schritt, um Polizistinnen und Polizisten genau identifizieren zu können. Breit fordert außerdem, dass Fans die Polizeikräfte filmen dürfen. Diese dürften ja auch die Fans filmen und das Videomaterial der Fans sei hilfreich, um festzustellen, ob Polizeigewalt stattgefunden habe oder nicht. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass Videomaterial plötzlich verschwinde, wenn man Polizeigewalt nachverfolgen wolle.

SWR-Userinnen und User diskutieren über Kennzeichnungspflicht

Das sehen einige der SWR-Userinnen und -User ähnlich. Ein User schreibt bei Instagram: "Es sollte auch längst erlaubt sein, die Polizei bei Einsätzen filmen zu dürfen. Auch und vor allen Dingen als Person im direkten Kontakt mit den Beamten."

Andere verstehen die Kritik an der Kennzeichnungspflicht nicht. Ein SWR-User schreibt dazu bei Facebook: "Die allermeisten Polizistinnen und Polizisten leisten hervorragende Arbeit, aber ...

"Wie überall gibt es auch im Polizeidienst Leute, die da nicht hingehören und sich hinter der Uniform und Schutzausrüstung verstecken, um mal richtig drauf zu kloppen."

Einige Nutzerinnen und Nutzer halten die Kennzeichnungspflicht aber auch für falsch und fragen, ob man dann nicht auch Demonstrierende oder Fußballfans kennzeichnen müsste. Eine SWR-Userin bei Instagram findet die Entscheidung der Landesregierung unmöglich. Sie nennt schwarze Schafe bei der Polizei eine Ausnahme und schreibt weiter: "Ich bin 71 Jahre alt und habe in meinem Leben schon an vielen Demonstrationen teilgenommen, zuletzt vermehrt gegen Naziaufmärsche. Immer fühlte ich mich sicher, wenn die Polizei anwesend war."

"Ich bin voller Bewunderung über die Geduld, die die Beamten und Beamtinnen gegenüber den Anfeindungen, den Pöbeleien aufbrachten."

Polizeigewerkschaften lehnen Kennzeichnungspflicht ab

Die beiden großen Polizeigewerkschaften sind gegen die Kennzeichnungspflicht. Sie kritisieren den Gesetzesentwurf als "Misstrauensvotum" gegen die Polizei. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagte, er könne diese Kritik nicht nachvollziehen: "Das hat mit Misstrauen überhaupt nichts zu tun. Sondern das dient einfach dazu, dass man in problematischen Fällen nachverfolgen kann, wer das war", sagte Kretschmann.

Die Freiburger Fanvertreterin Helen Breit hält das Argument der Polizeigewerkschaften für vorgeschoben und glaubt, dass die Kennzeichnungspflicht bei der Polizei eher Vertrauen als Misstrauen schafft. Nicht die gesamte Institution der Polizei werde so als Feindbild abgelehnt, sondern man habe den Effekt, dass das Fehlverhalten einzelner Polizeikräfte kontrolliert werden könne, so Breit.