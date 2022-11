Sexismus im Fernsehen: Uni Tübingen ehrt Maren Kroymann für Rede

per Mail teilen

"Zeigt euch" - in einer Rede hat sich die Kabarettistin Maren Kroymann für mehr selbstbestimmte Frauen auf der Bühne stark gemacht. Nun bekommt sie in Tübingen einen Preis dafür.

Das Tübinger Seminar für Rhetorik zeichnet Maren Kroymann am Donnerstagabend für eine Rede aus, die sie bei der Verleihung des Deutschen Comedy-Preises im Oktober 2021 gehalten hat. In dieser sprach Kroymann über Sexismus in der Fernsehbranche und über eigene Erfahrungen mit Diskriminierung.

Nun wird der Preis "Rede des Jahres 2021" offiziell an der Universität Tübingen übergeben. Kroymanns Rede könne als eine kraftvolle Demonstration von Solidarität mit der deutschen #metoo-Bewegung und als herausragendes Beispiel für die Wirkungsmacht von Rhetorik gesehen werden, begründete die Jury ihre Entscheidung.

In den 1980ern schrieben Männer Texte der Frauen

So berichtete Kroymann in der Rede zum Beispiel über ihre ersten Bühnenerfahrungen in den 1980er Jahren. Damals habe es im Fernsehen keinen Humor von Frauen gegeben. Meist seien die Texte für Frauenrollen von Männern geschrieben worden. Mit eigenen Texten auf die Bühne zu gehen und sich selbst zum Thema zu machen, sei auf große Ablehnung gestoßen und nicht ernst genommen worden, berichtet Kroymann.

"Ich erinnere mich, dass Tomaten geschmissen wurden."

Kroymann empfiehlt jungen Kabarettistinnen, sich zu zeigen

Jungen Kabarettistinnen rät Kroymann unter anderem: "Nehmt euren Beruf selber in die Hand. Schnappt euch die Mikrofone. Schreibt Blogs. Macht Podcasts. Erstürmt die Bühnen. Zeigt wer ihr seid."