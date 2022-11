Orange ist in vielen Städten die Farbe dieses Freitags - als Zeichen zum Tag gegen Gewalt an Frauen. Um sich vor Übergriffen zu schützen, bietet der PSV Karlsruhe Selbstverteidigungskurse an.

Jede dritte Frau erlebt in Deutschland mindestens einmal körperliche Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Darauf machen am 25. November, am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, viele Organisationen aufmerksam - mit verschiedenen Aktionen und der Farbe Orange.

In Karlsruhe werden vor öffentlichen Gebäuden orangene Farben gehisst. Der Platz der Grundrechte wird in Orange leuchten, im Stadtteil Durlach erhalten der Liebesbrunnen und die Fenster des Rathauses ein orangefarbenes Gewand.

Lernen, sich zu wehren: Selbstverteidigung für Frauen beim PSV Karlsruhe

Was können Frauen tun, um sich selbst vor Übergriffen zu schützen? Eine Möglichkeit: ein Selbstverteidigungskurs für Frauen, wie ihn zum Beispiel der Karlsruher Polizeisportverein (PSV) anbietet.

SWR-Reporterin Christina Kist war beim Training dabei:

An acht Abenden lernen die Teilnehmerinnen, wie sie sich wirkungsvoll verteidigen können. Hier lernen sie Techniken, um sich auch aus scheinbar ausweglosen Situationen zu befreien. Bei einem Angriff können sich Frauen auf das Recht der Notwehr berufen.

"Die Frauen lernen, aus der Starre herauszukommen. Sie lernen Reflexe abzubauen, die negativ sind. Und wir wollen Frauen ermutigen, sich zu wehren."

Manche der Frauen, die beim Selbstverteidigungskurs mitmachen, haben schon Gewalt erlebt. Bei dem Kurs versuchen sie auch tief sitzende Ängste abzubauen und die Scham, darüber zu sprechen.

"Ich hatte zwei sehr intensive Übergriffe. Einmal im häuslichen Umfeld und einmal durch einen ehemaligen Klassenkameraden."

Aktionen in Karlsruhe und Pforzheim am Tag gegen Gewalt an Frauen

Am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen will sich die Stadtverwaltung Karlsruhe an der bundesweiten Social-Media-Kampagne "Wir brechen das Schweigen" beteiligen. Schirmherrin Franziska Giffey (SPD) dazu auf, ein Selfie mit dem Hashtag #schweigenbrechen in Social Media zu posten. Die Kampagne wird begleitet vom bundesweiten Hilfstelefon "Gewalt gegen Frauen", das unter 08000 116 016 rund um die Uhr erreichbar ist.

Bei einer Aktion in der Stadtmitte von Pforzheim präsentiert der Zonta-Club am 25. November auf dem Platz der Grundrechte 139 Paar orangefarbene Schuhe. 139 - so viele, wie Frauen im Jahr 2020 in Deutschland von ihren Partnern getötet wurden.

Beim Stadttheater in Pforzheim wird eine neue orangefarbene Sitzbank mit dem Slogan "Setzen Sie sich und ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen" aufgestellt.