BW-Newsticker am Morgen: Ärztin wegen falscher Corona-Atteste vor Gericht - Spritpreise stark gesunken

9:59 Uhr Der Kleine Wasserfrosch ist Lurch des Jahres 2023 - ciao! So schnell können vier Stunden vergehen. Es ist 10 Uhr und ich verabschiede mich. Aber natürlich nicht ohne euch etwas mit auf den Weg zu geben. Das kann und will ich euch einfach nicht vorenthalten: Der Kleine Wasserfrosch ist Lurch des Jahres 2023! Was eine Auszeichnung für den kleinen Gesellen. Gewählt hat ihn die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT). Laut DGHT-Geschäftsführer Axel Kwet aus Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ist es nicht leicht mit dem Kleinen Wasserfrosch. Denn die Ähnlichkeit zum häufigen Teichfrosch - der im Frühsommer gerne mal lautstark quakt - ist wohl verblüffend. "Zwischen den beiden Arten zu unterscheiden, gelingt selbst Biologen nicht immer - zumal mit dem größeren Seefrosch noch ein dritter Vertreter in Deutschland vorkommt", sagt Kwet. Ich habe natürlich keine Mühen gescheut und ein Bild vom Kleinen Wasserfrosch rausgekramt. Das ist er, der Lurch des Jahres 2023. Sieht eigentlich ganz nett aus: Der Kleine Wasserfrosch. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/DGHT | Axel Kwet

9:53 Uhr Aus Krankenhaus-Areal wird Wohnquartier Hier habe ich euch noch eine Geschichte mit einem ganz persönlichen Bezug. Jahrelang habe ich als Redakteur die Entwicklung oder besser gesagt den Niedergang des Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten (Kreis Ravensburg) begleitet. Dabei wurde mir vor allem eines klar: Wie wichtig ein Krankenhaus für Bürgerinnen und Bürger sein kann - medizinisch und emotional. Umso mehr freut es mich, dass nach dem Aus für das traditionsreiche Krankenhaus nun eine scheinbar gute Nachfolgeregelung gefunden wurde. Es soll weiterhin gewisse medizinische Angebote geben und darüber hinaus wird der dringend benötigte Wohnraum in der - mit Blick auf die Gemarkung - kleinsten Großen Kreisstadt Baden-Württembergs geschaffen. Auch so kann Stadtentwicklung aussehen. Weingarten Architektenentwurf vorgestellt Aus 14 Nothelfer in Weingarten wird Wohnquartier Auf dem Gelände des ehemaligen Krankenhauses 14 Nothelfer in Weingarten (Kreis Ravensburg) soll ein Wohnquartier entstehen. Jetzt haben Investoren, Architekten und Stadt den Siegerentwurf eines Architektenwettbewerbs vorgestellt. mehr... 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 24. November 2022 um 6 Uhr.

9:26 Uhr Aufgeschlossen für Zugezogene? Region Stuttgart belegt letzten Platz Das werden Fans von "The Länd" nicht gerne hören: Laut einer aktuellen Umfrage sind die Menschen in der Region Stuttgart wenig aufgeschlossen für Zugezogene. Der Regionalverband Ruhr (RVR) aus Essen hat zwischen August und September 2022 2.800 Menschen befragt, die in den vergangenen zehn Jahren in einer der sieben großen Metropolregionen in Deutschland gezogen sind. Also in die Region Hamburg, Berlin, Frankurt am Main, Stuttgart, München, das Rheinland oder das Ruhrgebiet. 42 Prozent der Befragten erklärten demnach, die Menschen im Ruhrgebiet seien "viel mehr" oder "eher mehr offenherzig und zugänglich" als die Menschen in ihrer vorherigen Wohnregion. Zum Vergleich: In der Region Stuttgart lag der Wert bei nur 29 Prozent. Damit landet die Region Stuttgart bei der "Willkommenskultur" in der Umfrage auf dem letzten Platz. Für die Macherinnen und Macher der Befragung bedeutet "Willkommenskultur" ein gesellschaftliches Klima, das von Offenheit und Aufnahmebereitschaft gegenüber Zugezogenen geprägt ist. Stuttgart Befragung in großen deutschen Regionen Willkommenskultur: Stuttgart belegt letzten Platz bei Umfrage Diese Umfrage lässt Stuttgart nicht gut dastehen. Letzter Platz unter den Metropolregionen. Es geht um die Aufgeschlossenheit gegenüber Zugezogenen. Können wir alles außer Willkommenskultur? mehr... 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg

9:03 Uhr Im Netz stark geklickt: Radfahren für die Weihnachtsbeleuchtung Diese Geschichte ist zwar nicht mehr ganz neu und doch beschäftigt sie unsere Community weiterhin. Denn die Stadt Mengen (Kreis Sigmaringen) hat sich in der aktuellen Energiekrise etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Um Strom zu sparen und den Weihnachtsbaum trotzdem zu beleuchten, müssen die Bürgerinnen und Bürger nur eines machen: Fahrrad fahren. Doch die Meinungen unserer Userinnen und User gehen weit auseinander: Von "Coole Aktion. Ich wäre sofort dabei, gäbe es das bei uns" bis hin zu: "So weit kommt es noch. Ich mach meine Weihnachtsbeleuchtung wie immer." Hier geht es direkt zum Post auf Facebook

8:45 Uhr Umgestürzte Bäume auf Bahngleisen: Tierischer Serientäter? In der Nähe des Schluchsees (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ist gestern ein Zug gegen einen umgestürzten Baum gefahren, der auf den Schienen lag. Da keine Passagiere an Bord waren, wurde niemand verletzt. Die Strecke zwischen Neustadt und Seebrugg musste zeitweise gesperrt werden. Nun steht ein Biber im Verdacht, den Unfall verursacht zu haben. Besonders kurios: Bereits vor einer Woche prallte ein Zug an der selben Stelle gegen einen umgestürzten Baum. Es scheint sich also um einen tierischen Serientäter zu handeln. Scluchsee Unfall bei Schluchsee Zug prallt gegen umgestürzten Baum - Biber im Verdacht Im Hochschwarzwald ist ein Zug gegen einen umgestürzten Baum gefahren - schon wieder. Das Werk eines Nagetiers? Das jedenfalls vermutet die Bahn. mehr... 13:00 Uhr SWR4 BW am Nachmittag SWR4 Baden-Württemberg Über dieses Thema berichtete SWR4 BW am 23. November 2022 um 13 Uhr.

8:27 Uhr Alternativprogramm zur WM in Katar: Sushikurs in Karlsruhe Normalerweise sitzt Pfarrer Stephan van Rensen vor dem Fernseher, wenn bei einer Fußball-WM ein Deutschland-Spiel angepfiffen wird. Doch nicht in diesem Jahr. Aus Protest schaut der Geistliche ausnahmsweise keinen Fußball. Stattdessen lässt er sich zeitgleich in die Kunst der Sushi-Herstellung einführen. Und während die deutsche Nationalmannschaft ihr Auftaktspiel verliert, lernt er mit rund 40 Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern, wie viel Freude die Sushi-Herstellung machen kann. Video herunterladen (9,2 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell BW im Fernsehen am 23. November um 19:30 Uhr.

8:03 Uhr Vorsorgeuntersuchung: Blinde Frauen ertasten Brustkrebs Das ist ein wirklich wichtiges Thema: Vorsorgeuntersuchungen. In diesem Fall: Brustkrebsvorsorge. Normalerweise übernimmt das die Frauenärztin oder der Frauenarzt. Neben dem Tasten wird auch das sogenannte Mammographie-Screening eingesetzt. In Friedrichshafen wird derzeit ein etwas anderer Weg getestet: Blinde Frauen, deren Tastsinn ausgeprägter ist, ertasten den Brustkrebs. Friedrichshafen Temporäres Angebot am Klinikum Friedrichshafen Sehbehinderte Frauen ertasten Brustkrebs Brustkrebsvorsorge ist für fast alle Frauen wichtig. In Friedrichshafen wird derzeit ein neues Angebot getestet: Sehbehinderte Frauen helfen beim Ertasten von Brustkrebs. mehr... 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Friedrichshafen SWR4 BW aus dem Studio Friedrichshafen Über dieses Thema berichtete SWR4 BW Regional aus dem Studio Friedrichshafen am 23. November 2022 um 16 Uhr.

7:22 Uhr Mehr Tiere als Menschen: Babyboom bei den Schafen in Bleichstetten Das ist mal eine nette Geschichte zwischendurch: In Bleichstetten, einem Ortsteil von St. Johann (Kreis Reutlingen), leben aktuell mehr Schafe als Menschen. Doch die Einwohnerinnen und Einwohner von Bleichstetten nehmen es mit Humor - und überlegen schon, wie sie das Defizit ausgleichen können. Über dieses Thema berichtete die Landesschau BW am 23. November 2022 um 18.45 Uhr.

7:03 Uhr Lauterbach rechnet mit weiterer Corona-Welle Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rechnet mit einer Corona-Welle im Winter. Bei BR24 begründete er das am frühen Donnerstagmorgen mit der aktuell kursierenden Variante BQ.1.1. Außerdem beklagte Lauterbach einen "Überbietungswettbewerb" der Bundesländer bei der Lockerung von Schutzmaßnahmen. Für eine Entwarnung in der Pandemie sei es noch zu früh, sagte der SPD-Politiker. Die Lockerungen seien "ein Stück weit populistisch" und brächten jene in Gefahr, die sich selbst nicht gut schützen können, sagte Lauterbach. Er verwies auf aktuell 1.000 Corona-Tote pro Woche und eine unerwartet hohe Übersterblichkeit im Oktober.

6:36 Uhr Wetterbericht für BW: Sonne löst Regen ab Regenschauer gestern Abend, Regen in der Nacht - und: Schauer am Morgen. Fast überall in Baden-Württemberg soll es bis in den Vormittag hinein immer mal wieder regnen. Die Temperaturen liegen zwischen zwei und sieben Grad, bei Freiburg können es bereits heute Morgen schon acht Grad sein. Laut Wettervorhersage könnt ihr euch am Nachmittag dann doch über etwas Sonne freuen, allerdings eher im Westen des Landes. Obwohl die Regenschauer nach Bayern weiterziehen, braucht ihr zwischen Ostalbkreis und Bodensee hin und wieder einen Regenschirm. Dort werden auch am Nachmittag nur sieben bis acht Grad erwartet. Ansonsten sind es eher zehn bis dreizehn Grad. Mehr Wetter hat Sven Plöger für euch - der Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend zum Nachschauen: Video herunterladen (6,8 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute in Baden-Württemberg wichtig Heute geht es unter anderem um die Gesundheitsregion Rhein-Neckar . In einer Pressekonferenz sollen Details bekannt gegeben werden, an der auch Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten Heidelberg und Mannheim teilnehmen. Dabei dürfte es auch um den Zusammenschluss der Kliniken in den beiden Städten gehen.

. In einer Pressekonferenz sollen Details bekannt gegeben werden, an der auch Vertreterinnen und Vertreter der Universitäten Heidelberg und Mannheim teilnehmen. Dabei dürfte es auch um den Zusammenschluss der Kliniken in den beiden Städten gehen. Der Antisemitismusbeauftrage von Baden-Württemberg, Michael Blume, wird auf Twitter mit Hassnachrichten und Falschaussagen überzogen. Er hat gegen Twitter auf Löschung der rechtswidrigen Inhalte geklagt . Vertreten wird Blume durch den Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun, der bereits mit einer Klage gegen Facebook erfolgreich war. Heute beginnt die Verhandlung in Frankfurt am Main.

. Vertreten wird Blume durch den Würzburger Rechtsanwalt Chan-jo Jun, der bereits mit einer Klage gegen Facebook erfolgreich war. Heute beginnt die Verhandlung in Frankfurt am Main. In Düsseldorf stellt die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung ihren neuen WSI-Verteilungsbericht (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut) "Armut in Deutschland" vor.