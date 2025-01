Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

6:21 Uhr So wird das Wetter in BW Nachdem es gestern viel Nebel gab, geht es heute ähnlich weiter. Häufig bleibt es neblig und trüb, nur im Bergland kommt ab und zu die Sonne durch. Die Höchstwerte liegen bei zwischen minus zwei Grad in Oberschwaben und plus vier Grad im Kraichgau. Auch am Wochenende gibt es teils Nebel, teils Sonne bei minus eins bis plus sechs Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (42,3 MB | MP4) Sendung am Fr. , 17.1.2025 18:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Am Nachmittag empfängt Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum Neujahrsempfang der Landesregierung. Dieses Jahr lautet das Motto "Zum Schutze unseres Landes". Daher sind zu dem Event im Neuen Schloss in Stuttgart insbesondere Menschen aus den Zivil- und Katastrophenschutz eingeladen. Im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) trifft sich heute die Darts-Elite. Mit dabei sind der englische Superstar "The Bullet" Stephen Bunting und Jonny Clayton. Außerdem mit von der Partie ist der deutsche Liebling Gabriel Clemens, der "German Giant". Am Abend bestreitet das DHB-Ream bei der Handball-Weltmeisterschaft sein zweites Vorrundenspiel und trifft dabei auf die Schweiz. Ob Juri Knorr von den Rhein-Neckar-Löwen auflaufen kann, ist noch ungewiss. Der Rückraumspieler hatte sich vorgestern im Spiel gegen Polen verletzt. Anwurf ist um 20:30 Uhr. Das ZDF überträgt die Partie.

6:05 Uhr Wohnmobile in Flammen: Millionenschaden in Bad Boll Auf einem Firmengelände in Bad Boll (Kreis Göppingen) ist in der Nacht ein Großbrand ausgebrochen, eine Person wurde leicht verletzt. Auf dem Firmengelände gerieten mehrere dort geparkte Wohnmobile und Camper in Brand. Die angrenzenden Wohngebäude wurde evakuiert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden von mehr als einer Million Euro. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht verletzt. Er befindet sich laut Polizei aber nach ambulanter Versorgung wieder zuhause. Die Feuerwehr war am frühen Morgen noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Die Brandursache ist noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

6:01 Uhr Fast jeder zweite Mensch in BW fühlt sich nachts unsicher Wie sicher fühlen sich Baden-Württemberger eigentlich? Der Frage hat ist das Innenministerium mit einer Studie nachgegangen, die dem SWR exklusiv vorliegt. Die Ergebnisse zeigen, dass sich etwa die Hälfte der Menschen unsicher fühlen, wenn sie nachts alleine auf öffentlichen Straßen und Plätzen und mit Bus und Bahn unterwegs sind. Zudem geben vier von zehn Befragten an, dass sie häufig oder immer bestimmte Straßen, Plätze und Parks meiden, um sich vor Kriminalität zu schützen. Video herunterladen (41,8 MB | MP4)