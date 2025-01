per Mail teilen

Im öffentlichen Raum, in Bus und Bahn, aber auch im Netz: Etwa jeder zweite in Baden-Württemberg fühlt sich nicht sicher. Das zeigt eine Studie, die dem SWR exklusiv vorliegt.

Zuhause, in Bus und Bahn oder im Netz. An welchen Orten fühlen sich die Menschen in Baden-Württemberg sicher und wo unsicher? Dieser Frage ist das Institut für Kriminologische Forschung Baden-Württemberg (KriFoBW) im Auftrag des Innenministeriums nachgegangen. Etwa 35.500 Menschen wurden befragt. Das Ergebnis ist die erste landesweite Sicherheitsbefragung, die dem SWR exklusiv vorliegt.

Unsicherheit in BW vor allem in Bus und Bahn

Die Menschen im Land fühlen sich vor allem unsicher, wenn sie nachts alleine Bus und Bahn fahren. Mehr als die Hälfte der Menschen geben zudem an, nachts den öffentlichen Nahverkehr eher zu meiden. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Hier gibt fast jeder Zweite an, sich nachts unsicher zu fühlen, wenn er ohne Begleitung dort unterwegs ist. Laut Innenministerium fühlen sich Frauen im öffentlichen Raum unsicherer als Männer. Zudem geben vier von zehn Befragten an, dass sie häufig oder immer bestimmte Straßen, Plätze und Parks meiden, um sich vor Kriminalität zu schützen.

Die Zahlen stellen das persönliche Empfinden der Menschen dar und nicht die allgemeine Sicherheitslage im Land, betont Thomas Mößle, Professor an der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen und Leiter der Studie. Das Empfinden hänge von verschiedenen Faktoren ab. Ein Faktor sei, wie gut sich Menschen für Gefahrenlagen gewappnet sehen oder auch wie oft sie schon zum Opfer wurden. Zusätzlich habe die politische Lage und die Medienberichterstattung über bestimmte Taten einen Einfluss. "Ein Tötungsdelikt in Hamburg wirkt sich auf das Sicherheitsgefühl der Menschen in Baden-Württemberg aus", sagt Mößle.

Die Hälfte der Menschen im Land findet zudem, dass die Polizei auf öffentlichen Straßen und Plätzen zu wenig sichtbar sei.

Die Studie zeigt auch: Mehr als die Hälfte befürchten, dass ihnen etwas gestohlen werden könnte. Knapp ein Drittel haben Bedenken, von jemandem überfallen und beraubt zu werden. Dass ihnen dies tatsächlich in den nächsten zwölf Monaten passiert, halten knapp neun von zehn Befragten jedoch für unwahrscheinlich.

Hohes Sicherheitsgefühl zu Hause und im Wohnviertel

Besonders sicher fühlen sich die Baden-Württemberger dagegen in vertrauter Umgebung. Die Antwort ist eindeutig: Rund 90 Prozent geben an, sich allgemein im eigenen Wohnviertel sicher zu fühlen. Wenn sie nachts alleine in der Wohnung sind, fühlen sich sogar noch mehr Menschen im Land sicherer.

Knapp die Hälfte fühlt sich in sozialen Netzwerken unsicher

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie: Wie sicher fühlen sich die Menschen im Netz und welche Erfahrungen haben sie mit Cyberkriminalität gemacht?

Besonders groß ist die Unsicherheit bei der Nutzung von sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und TikTok. Knapp die Hälfte gibt an, sich bei der Nutzung von Instagram und Co. unsicher zu fühlen. Zudem fürchtet sich mehr als die Hälfte vor Kriminalität in den sozialen Netzwerken. Ein Großteil der Baden-Württemberger vermeidet es zudem, persönliche Informationen in den sozialen Netzwerken zu posten.

Nacktfotos führen kaum zur Anzeige

Mehr als jeder zehnte der Befragten gibt an, im vergangenen Jahr unerwünscht Nacktfotos per Nachricht erhalten zu haben. Allerdings wurde dies in nur drei Prozent der Fälle angezeigt. Auch bei anderen Delikten, wie Beleidigungen im Netz gilt: Oft werden sie nicht angezeigt.

Wurden die Menschen im Netz betrogen und haben Geld verloren, geben nur rund etwas mehr als ein Drittel der Menschen an, dies angezeigt zu haben.

Studie soll Licht ins Dunkel bringen

Die Fragen zum Sicherheitsgefühl sind Teil einer Dunkelfeldstudie im Auftrag des Landes Baden-Württemberg. Diese Art von Studien sollen Licht ins Dunkel bringen - also offenlegen, welche Arten von Straftaten nicht erfasst werden. Damit wird erforscht, warum Menschen Straftaten nicht anzeigen. Wenn hingegen eine Straftat angezeigt wird und in die Kriminalstatistik eingeht, wird das auch als Hellfeld bezeichnet.

Laut Thomas Mößle von der Polizeihochschule Baden-Württemberg, bekommt man durch die Dunkelfeldstudien Angaben dazu, wie Personen zu Opfern wurden, auch wenn sie die Straftat nicht angezeigt haben. "Die Polizei kann hier auch Informationen für die Prävention ableiten", sagt Mößle. Zum Beispiel sei dann klarer, welche Faktoren das Sicherheitsgefühl beeinflussen.