Anschläge auf öffentliche Feste, Ampel-Aus, Ukraine-Krieg, Nahost-Konflikt, Wirtschaftsflaute – in den letzten Monaten hat eine Krise die nächste gejagt. Schlechte Aussichten also für das neue Jahr und unsere Zukunft? „Nein“ sagen einige unserer Gäste im Studio. Zu Sache! findet heraus, was sie so zuversichtlich in die Zukunft blicken lässt.

Mit

Florian Weber (Moderator)

Patrick Haas (Bürgermeister Hüfingen)

Tristan Horx (Zukunftsforscher)

Gina Schöler (selbst ernannte „Glücksministerin“)

Manon Gerhardt (Klimaaktivistin)