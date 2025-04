Im Sommer 2025 kommen wieder viele Stars der Musikszene nach Baden-Württemberg. Diese Konzerte und Festivals erwarten uns. Eine Übersicht der Konzert-Highlights.

Die Bühnen in Baden-Württemberg werden auch im Sommer 2025 wieder von großen Stars bespielt. Allerdings muss, wie auch im letzten Jahr, wieder mit hohen Ticketpreisen gerechnet werden. Seit der Corona-Pandemie sind laut Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft die Ticketpreise im Schnitt um 30 Prozent gestiegen.

Für Live-Konzerte greifen Fans tief in die Tasche. Anna Planken & David Ahlf von Plusminus erklären, warum die Tickets so teuer geworden sind.

Zu den großen Stars, die 2025 nach Baden-Württemberg kommen, zählen unter anderem AC/DC und Ed Sheeran. Auf wen wir uns 2025 freuen können:



Letztes Jahr war Ed Sheeran nur auf Stippvisite auf dem Southside-Festival in Neuhausen ob Eck (Landkreis Tuttlingen). Dieses Jahr kommt er auf seiner Europatour +-=÷x aber auch in Stuttgart vorbei.

Termine:

28.6.2025 Stuttgart in der MHP Arena

29.6.2025 Stuttgart in der MHP Arena

Die legendäre Rockband AC/DC kommt 2025 nach Karlsruhe! Die Australier geben bei ihrer "PWR UP TOUR" nur wenige Konzerte in Deutschland - zum Glück für alle Fans in Baden-Württemberg.

Termin:

17.8.2025 Karlsruhe / Rheinstetten im Peter-Gross-Bau Areal

2024 waren AC/DC bereits für ein Konzert in Stuttgart. Rund zwei Stunden spielten die Rocker ihre Songs - darunter zahlreiche Klassiker.

Sting tourt 2025 weiter durch die Welt. Und der britische Musiker, Sänger und Songwriter kommt auch nach Baden-Württemberg, genauer gesagt, nach Heilbronn.

Termin:

7.6.2025 Heilbronn im Wertwiesenpark

Sängerin Kylie Minogue hat weltweit über 80 Millionen Tonträger verkauft, fünf Milliarden Streams und neun britische Nummer-1-Alben. Im Sommer kommt die Australierin auch für ein Konzert nach Deutschland - und zwar zu den jazzopen.

Termin:

9.7.2025 Stuttgart auf dem Schlossplatz

Apache 207 tourt wieder. Nachdem die Tour für 2025 und 2026 innerhalb kürzester Zeit ausverkauft war, hat der Mannheimer Rapper Zusatzkonzerte bekanntgegeben. Auch auf Festivals ist Apache natürlich am Start, zum Beispiel auf dem Southside Festival in Neuhausen Ob Eck.

Termine:

20.6. - 22.6.2025 Southside Festival in Neuhausen Ob Eck

9.12.2025 Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

10.12.2025 Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

12.12.2025 Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

13.12.2025 Stuttgart in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle

6.2.2026 Mannheim in der SAP Arena

7.2.2026 Mannheim in der SAP Arena

8.2.2026 Mannheim in der SAP Arena

Slipknot kommen 2025 zwar nicht für eigene Konzerte nach Deutschland, dafür treten sie bei zwei Festivals auf. Die Metal-Band ist zwar nicht in Baden-Württemberg, dafür bei Rock am Ring und Rock im Park.

Termine:

6.6. - 8.6.2025 Rock am Ring am Nürburgring in Nürburg in der Eifel

6.6. - 8.6.2025 Rock im Park im Volkspark Dutzendteich in Nürnberg

Neil Young and the Chrome Hearts haben für diesen Sommer ihre Welttournee "love earth tour" angekündigt. Nach Etappen in Schweden und im Vereinigte Königreich kommt Neil Young im Juli für drei Shows nach Deutschland, darunter ein Auftritt in Stuttgart.

Termine:

8.7.2025 Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen

Bei Konzerten von Kraftwerk kommen elektronische Musik, Computeranimationen und Performance-Kunst zusammen. 2025 kommen Kraftwerk bei den jazzopen auch nach Baden-Württemberg.

Termin:

8.7.2025 Stuttgart auf dem Schlossplatz

Die Band Kraftwerk hat im letzten Jahr Tausende Fans bei ihrem Konzert in Karlsruhe begeistert. Das Besondere dabei: Es war das einzige in Deutschland und fand vor dem Schloss statt.

Der Rapper Pashanim tourt im Mai bei seiner "Costello Tour" durch Deutschland und kommt für ein Konzert nach Stuttgart.

Termin:

15.05.2025 Stuttgart in der Porsche Arena

Mit "Italo-Schlager" haben Roy Bianco & die Abbrunzati Boys nicht nur die Charts, sondern auch die Festivalbühnen in Deutschland gestürmt. Auch für Konzerte kommen sie dieses Jahr nach Baden-Württemberg.

Termine:

30.4.2025 Freiburg in der SICK-ARENA bei der Messe Freiburg

5.6.2025 in Mannheim beim Zeltfestival auf dem Maimarktgelände

28.8.2025 Freiburg auf dem Münsterplatz

29.8.2025 Ravensburg auf dem Freigelände der Oberschwabenhalle

Die Metal-Band Iron Maiden treten bei ihrer Welttournee "Run For Your Lives" auch in Deutschland auf.

Termin:

26.7.2025 Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen

Sängerin, Songwriterin und Schauspielerin Nina Chuba ist 2025 auf Tour. Für ein Konzert kommt sie auch nach Baden-Württemberg.

Termine:

6.5.2025 Stuttgart in der Porsche Arena

20.6.2025 Neuhausen Ob Eck beim Southside Festival

Nina Chuba sorgte für Abrissstimmung bei DAS FEST 2024 in Karlsruhe. Zehntausende Menschen feierten bis in die Nacht am Mount Klotz. Hier die Bilder des Abends:

Im Sommer finden natürlich auch wieder jede Menge Festivals in Baden-Württemberg statt. Hier der Überblick.

Welche Festivals gibt es 2025 in BW? Event: Datum: Southside Festival in Neuhausen Ob Eck 31.5. bis 2.6.2025 Glücksgefühle Festival am Hockenheimring 11.9. bis 14.9.2025 Kessel Festival in Stuttgart 4.7. bis 5.7.2025 jazzopen in Stuttgart 2.7. bis 13.7. DAS FEST in Karlsruhe 24.7. bis 27.7.2025 Sea You Festival 18.7. bis 20.7.2025 Campus Festival Konstanz 30.5. bis 31.5.2025 SWR3 New Pop Festival 18.9. bis 20.9.2025 DASDING Festival in Mannheim 7.6.2025 Maifeld Derby in Mannheim 30.5.2025 bis 1.6.2025



Das Maifeld Derby findet dieses Jahr zum letzten Mal statt. Laut Veranstalter fehlt es vor allem an Fördermitteln, um das Festival fortzuführen. Zelt-Musik-Festival in Freiburg 16.7. bis 3.8.2025

Konzertbranche in BW: Zwischen hohen Ticketpreisen und Clubsterben

2024 war ein Konzertjahr, das Massen anlockte. Stars wie Taylor Swift, Adele und AC/DC hatten Auftritte vor Tausenden Menschen. Während große Shows gut liefen, gibt es aber vor allem kleinere Veranstalter, die mit wirtschaftlichen Herausforderungen kämpfen. So findet 2025 beispielsweise zum letzten Mal das Maifeld Derby statt. Laut Veranstalter fehlt es vor allem an Fördermitteln, um das Festival fortzuführen.

Die Lage sei auch für Clubs aktuell gerade schwer. Nils Runge, Nachtmanager der Stadt und Region Stuttgart, ist der Meinung: "Clubsterben besteht". Und das Problem begrenzt sich dabei aber nicht nur auf die Landeshauptstadt. Laut dem Mannheimer "Night Mayor", also Nachtbürgermeister Robert Gaa, ist Clubsterben in ganz Baden-Württemberg und sogar deutschlandweit ein Thema.

Land will Musikkultur in BW stärken

Für das Land Baden-Württemberg ist inzwischen klar, dass eine starke Club- und Musikkultur auch ein Vorteil für einen starken Wirtschaftsstandort sein kann. Auf der Webseite des Kunstministeriums steht dazu: "Mit rund zwei Milliarden Euro Umsatz, davon rund 559 Millionen in Baden-Württemberg, ist die Musikwirtschaft nicht nur künstlerisch, sondern auch ökonomisch von hoher Bedeutung."

Auch Staatssekretär Arne Braun aus dem Kunstministerium meint: "Eine vitale Clublandschaft ist ein Standortvorteil, sie macht Städte und Gemeinden attraktiv." Um die Popkultur in Baden-Württemberg zu fördern, will die Landesregierung mit einer Million Euro verschiedene Bereiche fördern.