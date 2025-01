Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

7:34 Uhr Forschungsprojekt soll Krebsimmuntherapien verbessern Ein Forschungsprojekt zur Krebstherapie der Uniklinik Tübingen bekommt eine Millionenförderung: Sechs Milliionen Euro gibt es von der Carl-Zeiss-Stiftung. Damit soll die Entwicklung von "Organ-on-Chip-Modellen" unterstützt werden. Die Modelle dienen dazu, das Zusammenspiel zwischen Immunsystem und Krebszellen besser zu verstehen, wie die Uniklink mitteilt. Außerdem arbeiten die Forscherinnen und Forscher an neuen, personalisierten Behandlungen zur Krebsheilung. Obwohl sich die Heilungschancen verbessert haben, zählt Krebs neben Herz-Kreislauferkrankungen noch immer zu den häufigsten Todesursachen in Deutschland. Sendung am Do. , 16.1.2025 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Tübingen

7:11 Uhr Neuer Superrechner wird in Stuttgart vorgestellt Wie strömt Blut durch eine Arterie? Wie entwickelt sich eine Pandemie wie Corona? Wie wird ein Windpark besonders effizient? All diese Fragen sind Prozesse, die man berechnen kann - zumindest wenn der Rechner entsprechende Kapazitäten hat. Das Höchstleistungsrechenzentrum (HLRS) der Uni Stuttgart bekommt mit "Hunter" einen neuen Superrechner, der das alles können soll. In zwei Jahren soll dann "Herder" folgen, ein sogenanntes Exascale-System, das laut der Universität die deutschen Kapazitäten im Bereich des Höchstleistungsrechnens (HPC) erheblich erweitern wird. Die Kosten für die neuen Supercomputer liegen bei 115 Millionen Euro.

6:59 Uhr Handballer gewinnen zum WM-Auftakt gegen Polen Der WM-Auftakt der deutschen Handballer ist gestern Abend geglückt: Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason gewann im dänischen Herning gegen Polen mit 35:28. Das Team bangt aber um Juri Knorr. Der wichtige Rückraumspieler von den Rhein-Neckar-Löwen rutschte in der 40. Minute mit dem linken Bein weg und konnte nicht weiterspielen. Bis dahin hatte er fünf Treffer erzielt. Inzwischen hat Knorr mit Blick auf das Spiel gegen die Schweiz am Freitag (20.30 Uhr im Live-Ticker bei sportschau.de) leichte Entwarnung signalisiert: "Das müsste klappen, es fühlt sich soweit ganz okay an." 16. Januar 2025 Handball-WM: DHB-Team gewinnt gegen Polen Die deutschen Handball-Männer sind mit einem Sieg in die Weltmeisterschaft in Kroatien, Norwegen und Dänemark gestartet. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason gewann im dänischen Herning mit 35:28 gegen Polen. Nächster Vorrundengegner ist am Freitag die Schweiz. Mit einem weiteren Sieg würde sich das deutsche Team bereits für die Hauptrunde qualifizieren. Sendung am Do. , 16.1.2025 0:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:50 Uhr Diskussion um Grundschul-Leistungstest Der Bildungsausschuss des baden-württembergischen Landtags befasst sich heute mit Problemen bei den in diesem Schuljahr erstmals eingeführten Leistungstests in der vierten Klasse. Nur sechs Prozent der Viertklässler hatten beim Mathe-Test Ende November das Niveau für eine Gymnasialempfehlung erreicht. Die SPD-Fraktion und der Landeselternbeirat fordern daher, dass die Ergebnisse in diesem Jahr nicht zählen dürfen. Das Kultusministerium gibt zu, dass die Aufgaben zu schwer waren. Grundsätzlich will sie an den Kompetenztests aber festhalten. Es gebe keine Änderung, weil es sich um einen alternativen Weg zur Gymnasialempfehlung handle, so ein Ministeriumssprecher auf SWR-Anfrage. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Leistungstests nicht infrage stellen, auch wenn etwas schiefgelaufen sei. Der Kompetenztest in Deutsch und Mathe soll neben Lehrermeinung und Elternwunsch die Grundschulempfehlung verbindlicher machen. Um aufs Gymnasium zu gehen, müssen zwei der drei Kriterien erfüllt sein. Habt ihr auch Erfahrungen mit dem Test gemacht? Schreibt mir gerne eine Mail an newsticker-bw@SWR.de . Video herunterladen (67,7 MB | MP4)

6:35 Uhr Tödliche Schüsse in Bad Friedrichshall: War Verdächtiger psychisch auffällig? Nach den tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall im Kreis Heilbronn wird überprüft, ob der Verdächtige psychisch auffällig ist. Das hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Der Tatverdächtige aus Seckach im Neckar-Odenwald-Kreis sei Sportschütze, hieß es. Die Waffenbehörde wüsste aber nichts von Auffälligkeiten, die eine Eignung oder Zuverlässigkeit in Frage gestellt hätten, so ein Sprecher des Landratsamts auf SWR-Anfrage. Sendung am Mi. , 15.1.2025 18:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:30 Uhr So wird das Wetter in BW Hier und da müssen wir uns in Baden-Württemberg heute Morgen wieder auf Glätte durch gefrierende Nässe einstellen. Doch so extrem wie am Mittwoch wird es laut der SWR-Wetterredaktion nicht - es ist mit einer "normalen winterlichen Glätte" zu rechnen. Ansonsten kommt im Laufe des Tages im Schwarzwald und am Oberrhein häufiger mal die Sonne heraus, vielerorts wird es aber neblig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen null und sechs Grad. Morgen und am Wochenende wird es ebenfalls teils neblig, teils sonnig. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,6 MB | MP4)

6:20 Uhr Mann im Rems-Murr-Kreis überweist Millionen an Love-Scammerin 2,3 Millionen Euro hat einen Mann aus dem Rems-Murr-Kreis die vermeintlich große Liebe gekostet. Die Polizei Aalen informierte gestern über den Fall, der schon vergangenes Jahr passiert ist. Auf einer Dating-Plattform gewann eine Frau, die sich als Notfallärztin ausgab, sein Vertrauen. Unter verschiedenen Vorwänden bat sie dann immer wieder um Geld. Insgesamt habe er rund 2,3 Millionen Euro an mehrere Konten überwiesen. Dann brach im Oktober 2024 der Kontakt ab. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte der Betrogene die Frau nie getroffen. Wer sie ist und ob sie wirklich Ärztin ist, ist nicht bekannt. Die Betrugsmasche ist als "Love Scamming" oder "Romance Scam" bekannt. Dabei gehen Online-Betrüger auf Singles auf Dating-Plattformen zu, erfinden eine Identität und spielen ihren Opfern aufrechtes Interesse vor. Rems-Murr-Kreis Betrugsmasche "Love Scamming" Mann aus Rems-Murr-Kreis zahlt Millionen an Betrügerin Ein Mann aus dem Rems-Murr-Kreis wurde beim Online Dating um rund 2,3 Millionen Euro betrogen. Eine Frau hatte ihm Liebe vorgegaukelt. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Do. , 16.1.2025 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in BW Der Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) in Heilbronn will Vorzeigestätte für Künstliche Intelligenz (KI) werden. Heute eröffnet das IPAI-Reallabor. Dort können beispielsweise Start-Ups an Maschinen, Autos und Robotern bauen - statt nur vor dem PC zu arbeiten. Das Konzept sieht vor, dass sich junge Unternehmen dort KI-Anwendungen anschauen und auch weiterentwicklen können. Für die meisten ist die Corona-Pandemie weit weg. Es gibt aber eine Reihe von Menschen, die noch immer leiden. Zu ihnen zählen Long-Covid-Betroffene. Das Universitätsklinikum Ulm und die Gesundheitsregionplus Landkreis Neu-Ulm veranstalten heute Mittag im Landratsamt den zweiten Long-Covid-Aktionstag. Dort gibt es Vorträge zum Thema Long Covid. Außerdem wird die postinfektiöse Fatigue-Ambulanz am Universitätsklinikum Ulm vorgestellt. Wegen Bestechungsvorwürfen im Zuge der sogenannten Aserbaidschan-Affäre müssen sich zwei ehemalige Bundestagsabgeordnete der Union vor dem Oberlandesgericht München verantworten. einer von ihnen ist der Ex-CDU-Parlamentarier Axel Fischer aus dem Wahlkreis Karlsruhe-Land. Mit ihm steht ein ehemaliger CSU-Abgeordneter aus Unterfranken vor Gericht.

6:08 Uhr Rückblick: Viele Unfälle durch Glatteis am Mittwoch Was für ein Wintertag gestern: Vor allem am Morgen war es vielerorts spiegelglatt im Land. Das führte zu mehr als 1.000 Unfällen auf den Straßen und auch die Notaufnahmen waren stundenlang ausgelastet. Die Bilanz des Glatteis-Tags könnt ihr hier nachlesen oder im Video ansehen: Video herunterladen (78,3 MB | MP4) Sendung am Mi. , 15.1.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:03 Uhr Sieg, Remis und Niederlage für Fußball-Bundesligisten aus BW Zum Abschluss der Bundesliga-Hinrunde hatte der VfB Stuttgart gestern Abend allen Grund zum Jubeln. Das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewann gegen RB Leipzig zuhause mit 2:1 - dabei flogen gleich zwei Leipziger Stürmer in der Schlussphase mit Gelb-Rot vom Platz. Der 1. FC Heidenheim rettete in Bremen mit der letzten Aktion des Spiels ein Unentschieden - die unterhaltsame Partie endete 3:3. Nichts zu holen gab es dagegen für die TSG Hoffenheim: Bei Bayern München setzte es eine 0:5-Niederlage. Sieg gegen RB Leipzig Stuttgart dreht erst auf und dann das Spiel Dank einer Leistungssteigerung hat der VfB Stuttgart das Spiel gegen RB Leipzig gedreht und macht den Gästen damit auch tabellarisch Druck. Sendung am Do. , 16.1.2025 0:00 Uhr, SWR1 Nachrichten