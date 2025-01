per Mail teilen

Die Bundestagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Pforzheim, Stephanie Aeffner, ist überraschend verstorben. Vertreter ihrer Fraktion zeigten sich erschüttert über den Tod der 48-Jährigen.

Im Alter von 48 Jahren ist die Abgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis Pforzheim, Stephanie Aeffner, überraschen verstorben. Innerhalb ihrer Fraktion löste der plötzliche Tod große Betroffenheit aus. "Wir sind traurig und erschüttert", teilten die beiden Fraktionschefinnen Katharina Dröge und Britta Haßelmann mit. Die Fraktion verliere eine geschätzte Abgeordnete, die mit großer Leidenschaft für ihre und unsere Anliegen gekämpft habe. Zu den Umständen ihres Todes machte die Fraktion bislang keine Angaben.

Vielfältig engagierte Sozialpolitikerin

Stephanie Aeffner wurde 2021 in den Bundestag gewählt. Dort war sie Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Darüber hinaus fungierte Aeffner als Koordinatorin des Gewerkschafts- und Sozialbeirats. Für die Neuwahl am 23. Februar war sie erneut Direktkandidatin im Wahlkreis Pforzheim.

Kämpferin für die Rechte von Behinderten

Die studierte Sozialpädagogin war von 2016 bis 2021 Beauftragte der Landesregierung Baden-Württemberg für die Belange von Menschen mit Behinderung. Auch in der Bundestagsfraktion war sie unter anderem zuständig für Sozial- und Behindertenpolitik. Zudem setzte sie sich für Geflüchtete und die Bekämpfung von Kinderarmut ein. Selbst seit vielen Jahren auf den Rollstuhl angewiesen, galt Aeffner als erste Frau mit sichtbarer Behinderung im Bundestag.

Ihr zu früher Tod ist auch ein Verlust für die Sozialpolitik in Deutschland.

Wertschätzung über Parteigrenzen hinweg

Auch aus anderen Parteien kamen Beileidsbekundungen. Bestürzt äußerte sich die Pforzheimer SPD-Bundestagsabgeordnete Katja Mast. Stephanie Aeffner sei eine Politikerin mit dem Herz am richtigen Fleck gewesen, die sich für Gerechtigkeit und die Teilhabe aller Menschen eingesetzt habe. Der Pforzheimer FDP-Kreisvorsitzende und Landeschef seiner Partei, Hans-Ulrich Rülke, meinte, in einer solchen Situation ruhe der Wahlkampf. "Über Parteigrenzen hinweg gedenken wir der persönlichen Wertschätzung", so Rülke