Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

6:30 Uhr Das Wetter in BW: trüb mit Schneefall Der Mittwochmorgen startet mit Temperaturen zwischen minus 7 Grad in den höheren Albtälern und plus 1 Grad in Mannheim. Am Vormittag ziehen dichte Wolkenfelder über BW. In den höheren Lagen gibt es Schneeregen, auch im Allgäu kann es noch etwas schneien. Die ersten sonnigen Abschnitte des Tages gibt es vom Schwarzwald her. Nachmittags gibt es dann nur noch im Allgäu etwas Schneefall, sonst bleibt es ziemlich trüb. Die Temperaturen klettern auf Werte von 1 bis 4 Grad. Der Wind weht überwiegend schwach. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,7 MB | MP4) Sendung am Di. , 14.1.2025 19:30 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in BW Der Kalte Markt in Ellwangen (Ostalbkreis) endet heute mit der traditionellen Bauernkundgebung. Im vergangenen Jahr blockierten noch Landwirte aus Protest die Straßen, als Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) zu Gast war. In diesem Jahr hat sich der CDU-Fraktions- und Landeschef Manuel Hagel angekündigt. Er will seine Vorstellungen für den ländlichen Raum erläutern. Das BW-Gesundheitsministerium lädt von heute an bis zum 22. Januar zu Regionalgesprächen in Sachen Krankenhausplanung ein. Dabei soll es um die Weiterentwicklung der geplanten Versorgungsregionen Freiburg, Tübingen, Ulm, Heidelberg, Stuttgart und Karlsruhe gehen. Erst gestern veröffentlichte das Ministerium ein Gutachten mit Empfehlungen zur Krankenhauslandschaft im Land, das hier abrufbar ist. Am Abend treffen sich Elternvertreter der Freiburger Domsingknaben mit Weihbischof Peter Birkhofer. Nach dem Streit um die Freistellung des Domkapellmeisters Boris Böhmann hatten die Eltern angekündigt, ihre Kinder vorerst nicht mehr zu den Proben zu schicken.

6:10 Uhr Erste Bilder vom Eisbärbaby im Karlsruher Zoo Viele Menschen haben in den vergangenen Wochen mitgefiebert und sich um das zweite Eisbärbaby im Karlsruher Zoo gesorgt. Denn lange war unklar, ob es überleben würde - entsprechend sehnlich wurden die ersten Bilder erwartet. Jetzt hat sich das Junge erstmals mit Mama Nuka gezeigt. Laut Zoodirektor Matthias Reinschmidt hat es sich "prächtig entwickelt". Bisher gibt es übrigens nur Videos - bis man Mutter und Kind im Zoo sehen kann, dauert es noch eine Weile, weil die beiden erstmal die notwendige Ruhe haben sollen. Sendung am Di. , 14.1.2025 14:30 Uhr, SWR4 BW Studio Karlsruhe