Sollte die DFL für Hochrisikospiele zur Kasse gebeten werden können? Inwiefern das Urteil auch Konsequenzen für die Fußballvereine in Baden-Württemberg hat, wird sich zeigen.

Seit zehn Jahren wird um die Kosten für Polizeieinsätze bei Fußball-Bundesligaspielen gestritten. Heute will das Bundesverfassungsgericht das Urteil über die Verfassungsbeschwerde der Deutschen Fußball Liga (DFL) verkünden. Die DFL wehrt sich gegen eine Regelung des Bundeslands Bremen, das Kosten für den zusätzlichen Polizeiaufwand bei Hochrisikospielen an die Liga weiterreicht. Das Urteil des höchsten deutschen Gerichts hat über Bremen hinaus Bedeutung für den gesamten Profi-Fußball.

Weniger Hochrisikospiele als letzte Saison

In der aktuellen Saison wurden in der ersten und zweiten Bundesliga bislang zwei Spiele in Baden-Württemberg als Hochrisikospiele eingeordnet. Dabei handelte es sich um die Partien des VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund und gegen Eintracht Frankfurt. Insbesondere gegen Eintracht Frankfurt hatte es in den vergangenen Jahren zuletzt vermehrt Ausschreitungen inner- und außerhalb des Stadions gegeben.

In der Saison zuvor waren es noch sieben Hochrisikospiele. Diese Saison sind einige der Duelle mit Vereinen mit vielen Problemfans wie Hansa Rostock aufgrund von Abstiegen weggefallen.

Kosten für Hochrisikospiele doppelt so hoch

Die Kosten zu den Einsätzen liegen dem baden-württembergischen Innenministerium nach Angaben einer Sprecherin nicht vor, weil sie nicht ausdrücklich erhoben würden. Klar ist jedoch, dass zusätzliche Kosten entstehen, weil die Polizei bei Hochrisikospielen einen wesentlich größeren Aufwand betreiben muss. Teilweise beginnen die Vorbereitungen der Polizei gemeinsam mit Vertreten von Vereinen und Fangruppierungen schon zwei Wochen vor dem Spiel.

Am Spieltag selbst sind bei Hochrisiko-Partien etwa doppelt so viele Beamte im Einsatz wie bei normalen Bundesligaspielen. Das bedeutet, dass 800 bis 1.000 Polizeikräfte statt sonst 400 bis 500 im Einsatz sind. Eine Größenordnung für die zusätzlichen Kosten liefert der Betrag, um den sich der juristische Streit vor dem Bundesverfassungsgericht dreht: Der Stadtstaat Bremen hat der DFL für den Einsatz beim Hochrisikospiel Werder Bremen gegen Hamburger SV vor zehn Jahren rund 400.000 Euro in Rechnung gestellt. Das sind hochgerechnet für die sieben Hochrisikospiele in der vergangenen Saison in Baden-Württemberg rund drei Millionen Euro zusätzlich, für die das Land aufkommen muss.