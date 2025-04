Dialekte wie das Schwäbische, Alemannische oder manche Formen des Fränkischen sollen in Baden-Württemberg gestärkt werden. Das geht aus einem neuen Strategiepapier hervor.

Mit der Kampagne "DialektLänd" will die Landesregierung erreichen, dass historische Dialekte wie Schwäbisch oder Alemannisch nicht aussterben. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur und beruft sich auf ein Strategiepapier, das am Dienstag im Ministerrat beschlossen werden soll.

Ziel der Politik: Dialekte auch stärker an Schulen und Kitas nutzen

Demnach sollen die Dialekte an Universitäten besser erforscht und dokumentiert werden. Vier Ministerien und das Staatsministerium wollten außerdem, dass Dialekte an Schulen und in Kindertagesstätten stärker genutzt werden. Dialekte müssten als wertvolle sprachliche Ressource erkannt werden, heißt es in dem Papier.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte zuletzt bei der Verleihung des ersten Dialektpreises erklärte, Dialekte seien weit mehr als nur Sprache. "Sie sind Ausdruck von Identität, Zusammenhalt und Heimatverbundenheit. Sie schaffen ein Gefühl der Zugehörigkeit und sind ein gesprochenes Zeichen unseres kulturellen Reichtums", so der Ministerpräsident.

Schwäbischer Raum ist "Rückzusgebiet" für Dialekt

Nach einer Studie der Universität Tübingen sprechen nur noch 11 bis 15 Prozent der Grundschülerinnen und Grunschüler Dialekt. Vor allem in den Städten gehe die regionale Färbung in der Sprache verloren. Als ein Rückzugsgebiet nennen die Wissenschaftler den schwäbischen Raum.

In Baden-Württemberg gibt es nach Angaben der Sprachexperten zwei Großdialekte: Fränkisch im nördlichen Drittel des Landes und Alemannisch in den beiden südlichen Dritteln. Diese Großdialekte teilen sich demnach in Untergruppen und viele regionale Mundartformen auf. Das Hohenlohische ist zum Beispiel eine fränkische Mundart, die im Landkreis Schwäbisch Hall, im Hohenlohekreis sowie rund um Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis gesprochen wird. Alemannische Dialekte, das Badische und Schwäbische, werden dagegen im südlichen Landesteil gesprochen, etwa südlich der Linie Rastatt, Pforzheim, Backnang und Ellwangen.