Der VfB Stuttgart sorgt für ein sportliches Ausrufezeichen und lässt Borussia Dortmund nicht den Hauch einer Chance.

Die Schwaben haben nach der starken Vorstellung in der Champions League bei Real Madrid (1:3) in der Bundesliga noch einen draufgesetzt und im Topspiel Borussia Dortmund mit 5:1 (2:0) geschlagen. Dabei begeisterte das Team von Trainer Sebastian Hoeneß mit fulminantem Offensivspiel. Deniz Undav (4./90. Minute), Ermedin Demirovic (21.), Enzo Millot (62.) und El Bilal Touré (80.) schossen die Tore für die Stuttgarter. Ex-VfB-Profi Serhou Guirassy sorgte nur kurz für Spannung (75.).

"Schön", "scharf", "klar", "fokussiert" - VfB mit Top-Leistung gegen den BVB

"Endlich ist die Woche vorbei, ich habe jetzt vier Spiele in Folge gemacht", sagte ein ebenso glücklicher wie erschöpfter Undav im Sportschau-Interview. "Nach dem Real-Spiel mussten wir eine Reaktion zeigen. Und wenn du zu Hause 5:1 gewinnst und so eine Performance zeigst, dann gibt es nichts schöneres. Wir hätten noch zwei, drei Tore mehr schießen können."

Auch sein Trainer hatte ein Lächeln im Gesicht. "Ich fühle mich gut. Das war ein richtig gutes Spiel. Wir waren scharf, wir waren fokussiert auf dieses Spiel", sagte Hoeneß. "Nach dem Real-Spiel wurden wir gelobt, aber haben trotzdem verloren. Deswegen war es sehr wichtig heute, klar und scharf aufzutreten. Und das haben die Jungs gemacht." Die Mannschaft habe "Bock auf mehr", sagte der 42-Jährige. "Um solche Abend wie am Dienstag (bei Real) zu leben, musst du in der Bundesliga gut performen. Und das haben sie heute eindrucksvoll getan."

Starker BVB-Keeper Gregor Kobel

Undav traf bereits in der 4. Minute zur Führung für die Stuttgarter, als er nach einem Zuspiel von Maximilian Mittelstädt vor Torhüter Gregor Kobel kühlen Kopf bewahrte. Eine gute Viertelstunde später köpfte Demirovic nach Mittelstädt-Flanke freistehend zum 2:0 ein (21.). Davor und danach boten sich dem VfB zahlreiche weitere Gelegenheiten. So entschärfte Kobel einen 16-Meter-Hammer von Enzo Millot und wehrte auch den Nachschuss von Undav aus kurzer Distanz ab (25.).

Bis zur Pause kam der BVB etwas besser ins Spiel, doch die Stuttgarter blieben weiter die stärkere Mannschaft. Kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen dennoch die Dortmunder doppelt zur Chance auf den Anschluss. VfB-Keeper Alexander Nübel rettete gegen den eingewechselten Jamie Gittens, bei der anschließenden Ecke köpfte Niklas Süle knapp vorbei (45.+3).

VfB-Profi Enzo Millot mit starkem Auftritt

Im zweiten Abschnitt blieb das Geschehen zunächst ausgeglichen, der BVB war nun vorerst ebenbürtig. Bis zur 61. Minute, dann drosch der starke Millot eine Kopfball-Ablage von Atakan Karazor aus wenigen Metern zum 3:0 ins Netz.

Ex-VfB-Torjäger Serhou Guirassy sorgte in der 75. Minute für ein Lebenszeichen der Dortmunder, als er Torhüter Nübel per Tunnel zum 1:3 aus BVB-Sicht überwand. Richtig spannend wurde es aber nicht mehr. Millot setzte sich in bester Messi-Manier an der Grundlinie durch und bediente den eingewechselten El Bilal Touré, den zum 4:1 einschob.

Den Schlusspunkt in der letzten Minute setzte erneut Undav nach Vorarbeit von Millot. Kurz davor hatte Touré nach Weltklasse-Vorarbeit von Karazor ein Traumtor verpasst.

VfB mit dem vierten Sieg in Folge gegen den BVB

Der BVB entwickelt sich derweil zu einer Art Lieblingsgegner der Schwaben. Schon in der letzten Saison hatte der VfB die Dortmunder drei Mal geschlagen (zwei Mal in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal). durch den Sieg stellt das Hoeneß-Team den Anschluss an die Spitzenränge her. Weiter geht es für die Stuttgarter am kommenden Samstag (28.09.2024) mit dem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg. Anpfiff der Begegnung ist um 15:30 Uhr.